Gandia anuncia els actes de l'aniversari de la mort d'Ausiàs March

Arriba a la Safor la cinquena edició del '3 de March'. Hem dissenyat un programa d’actes literaris per al divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 de març. Com cada any, l’Ajuntament de Gandia i Saforíssims Societat Literària han preparat una setmana dedicada a la poesia en commemoració de la data de la mort del gran poeta Ausias March, fet ocorregut el 3 de març de 1459. Com a novetat, anunciem que enguany s’hi suma al 3 de March l’Ajuntament de Beniarjó, el senyoriu de l’escriptor de la Safor.

Les activitats començaran el divendres 1 de març, amb una conversa sobre traducció literària de l’obra marquiana al Palau Ducal de Gandia: “Les traduccions d’Ausiàs March”, un acte dedicat a la memòria de Costanzo Di Girolamo traductor a l’italià de la poesia completa d’Ausiàs March, a càrrec de l’acadèmica i traductora Donatella Siviero, i del traductor de l’obra d’Ausiàs March al castellà, José María Micó. L’acte començarà a les 19 hores.

Continuen el dissabte 2 de març a les 12 h amb la Presentació del poemari Els enyoooors, de Jun Komura, guanyador del Certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra 2023, amb Sebastià Portell, president de l’AELC, Teresa Pascual, vicepresidenta de l’AELC-PV, i l’autor, Jun Komura. La presentació anirà seguida d’un Vermut-recital. S’ha convertit en una tradició que els joves poetes finalistes i el guanyador del Premi de Poesia Jove Salvador Iborra organitzat per l’AELC visiten la ciutat de Gandia i participen en la commemoració del 3 de March. Per això, tindrem l’oportunitat d’escoltar-los en un recital tipus “vermut literari”, al pati de la biblioteca Central de Gandia. Pariciparan els poetes: Ànnia López Cueto, Andrea Monteneri, Laura Taltavull, Víctor Benavides, Andreu Blai, Joan Rotger, Carme Alegre, Ismael Sempere, Sergi Olivet, Oriol Pascual, i el guanyador, Jun Komura.

Per la vesprada ens trobarem a les 16:30 a Beniarjó, per fer un Passeig pel senyoriu d’Auiàs March. És una notícia importantíssima que l’Ajuntament de Beniarjó enguany s’unisca a la programació saforíssima amb aquesta activitat didàctica i a l’aire lliure on tindrem l’oportunitat, també, d’escoltar versos al vol, al carrer, del senyor de Beniarjó. Tothom està convidat a gaudir d’aquest passeig per l’antic senyoriu de l’escriptor amb una visita guiada, acompanyada de versos, pels indrets culturals més rellevants de l’antic feu del poeta valencià. (No caldrà reserva prèvia). L’inici serà a la Plaça Ausiàs March de Beniarjó, a les 16:30 hores.

Arribada la nit, l’acte central de la festa: el Recital Nocturn del 3 de March. Enguany proposem un espectacle íntim, en memòria del més gran poeta de la nostra llengua. Amb tres poetes de prestigi i un escenari potent, el ple centre del Carrer Major de Gandia, busquem crear una atmosfera poètica que convoque méd que mai Ausiàs March. Aquests tres poetes han estat guanyadors i guanyadores dels premis Ausiàs March de Poesia de la Safor. En un escenari envoltat de ciris que ens recorden la nit de la mort del poeta, versos i espai dialogaran per crear un espectacle únic i irrepetible. Per això, comptarem amb la presència de Jaume Coll Mariné, Premi Ausiàs March de Gandia 2018; Isabel Garcia Canet, Premi Senyoriu d’Ausiàs March de Beniarjó 2006; i Anna Gual, Premi Senyoriu d’Ausiàs March de Beniarjó 2016. L’acte tindrà lloc al Carrer Major, 38, davant de la Cafeteria Moreno, a les 23 hores.

Com a tancament i en commemoració del dia de la mort del poeta, el diumenge 3 de març recorrerem el Camí de Cotalba, una ruta literària de Marxuquera a Sant Jeroni de Cotalba. L’eixida es farà a les 11 hores, a l’Ermita de Marxuquera, amb hora d’arribada a les 12:30 hores, aproximadament, al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba, on es conserva la cripta de la família dels March. Hi haurà una visita guiada oferida per Abel Balbastre de la cripta i algunes parts del Monestir. Acabada la visita, hi haurà un dinar de cabasset al Pavelló Municipal de Ròtova. Serà imprescindible confirmar l’assistència per correu electrònic (nom i DNI), a saforissims@gmail.com. Data límit d’inscripció: 29 de febrer. Caldrà portar aigua, dinar i calçat adequat.