La Fundació del Valencia CF tria Tavernes per a pintar un mural d’art urbà

La Fundació del Valencia Club de Futbol i València Turisme han escollit Tavernes de la Valldigna perquè forme part, junt amb altres tres localitats valencianes, de la tercera edició de la Ruta d’Art Urbà del club.

D’eixa manera les dues entitats han tingut en consideració la proposta de la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Tavernes que va presentar un projecte a la convocatòria d’este concurs per a poder tindre a la localitat un mural amb motius del club valencianista.

El mural es plasmarà en la paret del Pavelló Esportiu Carlos Pellicer, tindrà unes dimensions de 441 metres quadrats i serà el més gran de totes les edicions d’esta ruta. Des de Turisme Tavernes s’ha treballat molt en la proposta per a poder optar a este disseny que convertirà una paret de formigó en una expressió artística i en punt de referència de la localitat.

Uns arguments on també des de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna han destacat la passió futbolística que es viu a la localitat i amb els colors del Valencia CF, a més de tindre veïns del municipi que han vestit la camiseta blanc-i-negra i comptar amb una penya valencianista. També, la ubicació és el lloc perfecte en ser punt de referència de l’esport de la ciutat, en la plaça del poliesportiu i al costat del camp de futbol.

El concurs d’Art Urbà del Valencia CF pretén la creació de quatre murals artístics a l’aire lliure, un en cada municipi escollit, per a donar a conéixer la història, les llegendes i els valors del club, fomentant també el turisme. La temàtica de l’obra que es realitzarà versarà al voltant del Valencia CF i els artistes la relacionaran amb les localitats seleccionades.

L’alcaldessa Lara Romero ha destacat que este mural servirà per a "potenciar artísticament Tavernes i millorar el nostre entorn. Amb este projecte d’art urbà vinculem encara més el nostre poble amb el Valencia i els valors que representa, a la vegada que serà testimoni del nostre suport als colors de l’entitat valencianista i un símbol per als aficionats al futbol".

Per la seua part, el regidor de Turisme, Emilio Fonseca, ha apuntat que tindre un nou mural d’art urbà "serà un atractiu visual important per al municipi i un punt més d’interés per a aquelles persones que ens visiten. Un projecte que situarà a Tavernes com a una destinació per als amants del futbol i del Valencia".

A més, la Regidoria de Turisme està estudiant la possibilitat d’oferir com a producte turístic una ruta d’art urbà per la localitat.

En els pròxims dies, representants de la Fundació del Valencia CF visitaran Tavernes de la Valldigna per a ultimar els detalls del projecte d’art urbà.