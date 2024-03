Artistes joves de nivell protagonitzen l'exposició "Fem Art" a Gandia

La regidora de Cultura, Balbina Sendra; la directora del Palau Ducal, Estela Pellicer i l'organitzadora, Adriana Serlik, han presentat la segona d'edició de l'exposició "Fem Art, la lluita infinita".

La iniciativa, que s'ha organitzat amb l'ajuda de la comissària de l'exposició i Llicenciada en Belles Arts, Irene Moreno, té com a objectiu visibilitzar les dones artistes menors de quaranta anys que, per la seua edat, tenen menys trajectòria que aquelles que participaven en l'anterior projecte de Serlik, "DonArt".

"Adriana sempre està al peu del canó en aquest tipus d'iniciatives", ha declarat Sendra qui destaca "les ganes de defensar la dona de Serlik. Ella és un dels emblemes del feminisme de la ciutat". "Per la nostra part i com a govern, només podem donar el nostre suport a aquesta i altres iniciatives que demostren que Gandia és una ciutat que lluita per la igualtat entre homes i dones i que es reivindica com una ciutat tolerant on no caben la intransigència i el maltractament en qualsevol de les seues formes".

"Creiem que el Palau Ducal pot ser el punt de difusió per a la seua obra i sempre recolzarem la visibilitat de la dona, tant a l'art com en altres àmbits com la història", ha explicat Pellicer. Com a novetat, aquest vegada les artistes són quaranta en lloc de vint, com l'any passat.

Pel que fa a la inauguració, aquesta tindrà lloc a les 19 hores de dimecres que ve, 6 de març, al Palau Ducal. Hi haurà, a més, una altra presentació que es durà a terme a les 18 hores del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, als jardins de la Casa de la Marquesa, on s'exhibirà part de l'exposició.

Tal com ha comentat Serlik, abans d'ambdues inauguracions i, concretament, a les 18.30 hores del 5 de març, a la Biblioteca Central, ella mateixa inaugurarà una exposició de poemes i homenatges a totes les dones, incloses aquelles que van ser assassinades durant el franquisme.

"No ens podem quedar parades. Hem de continuar defensant els nostres drets perquè molts encara no s'han complert", ha dit l'escriptora. Finalment, Serlik ha convidat tota la ciutadania a visitar aquesta mostra d'art que és gratuïta i es podrà gaudir fins al pròxim 7 d'abril.

Les artistes protagonistes són Ada Campillo, Alba Ramírez, Alba Llopis, Alexia-Àngels Prokesch, Amanda CerSe, Amanda Reyes, Àngela Àlvarez, Àngela Bono, Andrea Verdeja, Anna Gisbert, Anna Huerta, Anna Qu Li, Belén Ventúro, Candela Boïgues, Carla Ayala, Carola Woodward, Ester Pesolett, Fanny Grau, Hannah Emily Gair, Irene Moreno, Isabel Lluch, Isabel Couchoud, Isis Castelló, Julia Esteve, Kenza Benhadou, Laia Gielen, Lydia Villarmín, Margarida Riggio, María González, María Dolores Furió, Marta Lluch, Nicole Salinas, Nika Cortés, Noa Fornas, Paula Calavera, Paula Menta, Raquel Pellicer, Roseta Fuster, Victoria Soler y Clar Zazú Moreno.