Els equips d'Oliva i Xeraco, classificats per les semifinals de la Lliga CaixaBank de Raspall Pro 1

La Lliga CaixaBank de Raspall Pro1 ja té decidits tres dels quatre equips semifinalistes quan només resta una jornada per a que s'acabe la competició en la seua fase regular.

Els líders van tornar a brillar en la penúltima jornada en una partida que els classifica matemàticament com a primers. Ivan i Seve (Llosa de Ranes) van guanyar a Montaner i Tonet IV (Genovés) per 25-10, deixant a l'equip rival en una perillosa quarta posició.

Moltó, Murcianet i Bossio (Barxeta) sí que van aconseguir sumar la victòria davant Marrahí, Lorja i Momparler (Castelló) per 25-5. Els de Barxeta es col·loquen també amb 11 punts i se la jugaran contra Montaner i Tonet IV en l'última jornada amb l'enfrontament directe en el trinquet de Guadassuar a les 16:45 d'aquest dimecres.

Per part seua, Salelles i Brisca (Oliva) van recuperar la segona plaça en una important victòria davant Vicent, Canari i Néstor (Xeraco) per 25-15. Els dos equips estaran presents en les semifinals i dependrà de l'última jornada per a conéixer en quina posició.

La formació xeraquera jugarà divendres al trinquet del Genovés contra Marrahí, Lorja i Momparler (Castelló), equip que tanca la classificació, mentre que la parella d'Oliva tancarà la fase regular davant els líders, Iván-Seve, dissabte al trinquet de la Llosa de Ranes.

Les semifinals es disputaran entre el 12 i el 19 de març, als trinquets del Genovés, la Llosa, Xeraco i Piles. Este últim trinquet acollirà la gran final el Divendres Sant dia 29 de març.