L'Esplai Viatges: l'agència que mostra el món en valencià ja està a Gandia

Quan algú pren la decisió de fer un viatge ho fa pensant en tornar a casa, uns dies després, amb una experiència que puga recordar durant molt de temps. Busca viure moments amb els que recrear-se una i altra vegada vegent les fotos o explicant anècdotes a amics i parents, guardant a la retina cadascun dels instants que ha passat coneixent un país, un poble o, simplement, un lloc prop de casa que encara no havia descobert.

Per tal que això passe és necessari que res falle, cada detall és important. Entendre tots els estímuls d’allò es veu, s’escolta o es sent és clau per a aconseguir la satisfacció màxima en una eixida en la que es dipositen tantes expectatives.

I en això, en els detalls, són experts a l’Esplai Viatges, agència amb seu a València però que acaba d’obrir una oficina a la plaça Rei Jaume I (dels Colomets) de Gandia, a l’edifici de l’antic cine Royal.

La seua especialitat són els viatges en valencià. Eixe i la qualitat, segells de l’empresa des de Jose Rodríguez i Cristina Mena van obrir l’agència fa ara 15 anys.

Documentació, pàgina web, follets, guies, explicacions, etc. Aquell client que contrate un viatge amb l’Esplai trobarà absolutament tot en valencià. «Hi ha molta gent que pensa i s’expressa en valencià i el que pretenem és cobrir eixa demanda. És una qüestió cultural», explica Rodríguez, qui, a més, destaca que «agraïxen molt el fet de disposar de tota la documentació en valencià».

L’obertura d’una sucursal a Gandia no és casualitat. «Tenim molts clients i clientes de la Safor», explica el gerent. No cal ni recordar que es tracta d’una de les comarques on la parla i ús del valencià està més arrelada, especialment als pobles.

Qui pense que el fet de que l’agència estiga especialitzada en viatges cent per cent en valencià suposa una limitació en quant als punts geogràfics als que pot desplaçar els seus clients està molt equivocat. L’agència ofereix des d’excursions d’un dia a viatges fins al Japó, Sudàfrica o Noruega, que són alguns dels molts destins amb els que treballa l’Esplai. «Tenim viatges a tot arreu. Ara fa poc acaba de tornar un grup que ha estat a Tailandia i Laos», comenta Jose Rodríguez. La comoditat del viatger també es una màxima per a l’agència i un element important per assolir la qualitat. «A l’estiu no fem viatges a destins on fa calor com Egipte o Itàlia, sino que busquem llocs que són més frescs com Noruega o Islàndia, entre altres», indica el gerent. Per contra, en hivern és just al contrari, ja que busquem llocs més calurosos, com Sicilia per exemple», diu Jose Rodríguez.

Eixides amb autobús des de Gandia

Altre dels avantatges de disposar d’un espai físic a Gandia és que, fins ara, aquells que contractaven un viatge amb l’Esplai havíen de desplaçar-se fins a València per a iniciar el viage amb autobús, mentre que ara sempre eixiran des de la capital de la Safor. Per altra banda, «de vegades hi havia persones a les que no venia bé anar fins València per tal de gestionar el viatge», una qüestió que ara queda resolta amb l’oficina de Gandia, que està atesa per Abel Balbastre, qui a més es guia del monestir de Sant Jeroni de Cotalba.

Si el valencià és innegociable per a l’empresa, l’altra condició indispensable és la qualitat. Això significa que el client trobarà allojaments de primera, bon menjar, entrades per a les visites ja adquirides en el moment d’eixir.

A més, com explica el seu gerent, l’empresa ofereix experiències úniques. «El que tenim a l’Esplai està fet a mà per nosaltres, és un producte propi que no es pot trobar a cap altre lloc», assenyala Jose Rodríguez.

L’Esplai, amb els seus productes únics i a més amb tota l’experència en valencià, també ofereix un element diferèncial als seus clients i les seues clientes. El veïnat de la comarca de la Safor, gràcies a l’oficina que ara ha obert esta agència en ple centre de la ciutat de Gandia té ara més prop l’oportunitat de conéixer el seu catàleg viatger.