Pau del CPV Oliva i Aitor del CPV Genovés guanyen el Circuit FTA de raspall sub23

El trinquet Municipal de Bellreguard va acollir aquest dijous 14 les finals del Circuit Fundación Trinidad Alfonso de raspall masculí sub23 i sub18. Pau CPV Oliva i Aitor CPV Genovés van aconseguir el títol per un ampli resultat al sub23 i Pau CPV La Vall i Izan CPV La Vall van ser els campions del sub18.

Pau CPV Oliva i Aitor CPV Genovés eren els favorits per aconseguir el títol sub23 ja que al llarg de tot el campionat van ser regulars i van sumar victòria rere victòria.

La final la disputaven contra Mario i Cris del CPV La Vall i no van deixar dubtes de què es mereixien el títol després de vèncer per 25-0. L’any passat ja van guanyar el circuit sub 18.

Pel que fa a la final disputada entre el duet de La Vall i Vicent de Xeraco, Jesse de Piles i Víctor de La Vall va acabar amb un 25-10. El trio va començar sumant 10 jocs, però ràpidament els rojos van calfar motors i van girar el marcador fins que aconseguiren el triomf i el títol sub 18.

El lliurament de trofeus va estar de la mà de Cristina Mateu, alcaldessa de Bellreguard, i Elena Gómez, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana.