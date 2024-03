Vilanova vuelve a ganar por séptimo año en Gandia

No hay quien pueda con la falla Vilanova de Gandia. La comisión que planta en la calle Sant Francesc de Borja cumple siete años de reinado, al coronarse, de nuevo y de manera consecutiva, como la mejor Falla de Gandia. El artista de Miramar, José Sanchis, no sabe hacer otra cosa desde que planta con esta comisión que no sea ganar, y con su monumento, "Kinawa dir-ho", que recrea todo el imaginario japonés, ha vuelto a alzarse con el máximo banderín de las Fallas de Gandia para alegría de su reina, Sandra Chover Gómez, y su presidente, Vicent Faus, que no han podido contener su alegría al subir al escenario a recoger el banderín de manos de la Fallera Mayor, Marta Lozano Pérez.

Se ha impuesto la lógica en la convocatoria de premios de este año. La Vilanova ha sacado a la calle, un año más, un gran monumento y contaba con dos competidores muy evidentes, que han sido los que han quedado en segundo y tercer lugar en la máxima categoría de las fallas en una competición por todo lo alto. Así, el segundo premio ha sido para el monumento que Erik Martínez Moncho, que regresaba a esta comisión donde ya trabajó en la creación de fallas infantiles, ha plantado para Plaça Prado y que lleva por lema "Etrambòtics". Esta entidad regresa al podio después de que el año pasado se quedara fuera de los banderines. El tercero se lo ha llevado el debut de Palacio i Serra con Màrtirs para su falla "Peccatum".

El monumento infantil de Màrtirs que ha ganado en Especial / Perales Iborra

No ha sido posible el doblete este año para la Vilanova, ya que en infantil, Màrtirs sigue mostrándose intratable con Joan S. Blanch y ha conseguido coronarse de nuevo como la Mejor Falla Infantil de Gandia con su "Ieeeeé". La ganadora en fallas grandes se ha llevado el segundo premio con una falla infantil que firma José Gallego, mientras que Corea ha sido tercera. Prado se ha quedado en este caso fuera del podio.

En el resto de secciones, Carrer Major i Passeig ha regresado a Primera por todo lo alto, al conseguir el primer premio con un monumento elaborado por Germans Miñana y que lleva por lema "La Gran Comèdia". El segundo se lo ha llevado Plaça del Mercat, mientras que el tercero se ha ido al distrito marítimo, concretamente para Grau. En infantil de esta misma sección el ganador ha sido Mercat, con Grau segunda y Carrer Major i Passeig tercera.

En Segunda, Sant Josep Raval se ha apuntado un doblete, al ganar el primer premio tanto en el monumento mayor como en el infantil. En los grandes, el segundo premio ha sido para Sant Nicolau-Mosquit y el tercero para Beniopa. En infantil el segundo premio se lo ha llevado Passeig Lluís Belda y el tercero Sant Nicolau-Mosquit.

Alqueria Nova en mayores i Alquerieta i Museu Faller en infantil han triunfado en la Tercera Sección. En lo que respecta a las fallas grandes, Crist Rei lograba el segundo premio en esta categoría y Alquerieta i Museu Faller el tercero. En las obras pequeñas, el segundo premio era para Crist Rei y el tercero para Alqueria Nova. En Cuarta, el ganador de monumentos grandes ha sido Jardinet, seguido de Serpis y Benirredrà, y, consumando el doblete, en infantiles el orden ha sido Jardinet, Benipeixcar y Benirredrà.