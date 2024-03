Xeraco i Oliva, obligats a guanyar la tornada de semifinals de la Lliga CaixaBank per forçar els desempats

La Lliga CaixaBank de raspall Pro1 ha arrancat la seua fase decisiva este divendres amb una de les millors partides del campionat. El trinquet de Genovés va ser testimoni d'una èpica remuntada per part d'Ivan i Seve (Llosa de Ranes), que anaren per davall en el marcador tota la partida davant Vicent, Canari i Nèstor (Xeraco).

Els líders firmaren una actuació descomunal per a superar als seus rivals, que van arribar a estes semifinals amb una intensitat pròpia de l'eliminatòria. I és que el trio de Xeraco ha demostrat en este primer envit que no li posarà fàcil la classificació. Els blaus es van posar ràpidament amb avantatge de 0-10 i va prosseguir la diferència fins al 5-20, gràcies a una brillant actuació de Néstor.

L'equip de la Llosa de Ranes no va baixar els braços en cap moment i Seve va assumir el protagonisme per a donar-li major confiança a un Iván que arribava amb un refredat a la partida. “Ha sigut una partida molt dura perquè són un equip molt complet. Crec que este trinquet també els afavoria més al seu joc i hem hagut d'esforçar-nos molt”, explicava Seve en finalitzar la partid

La segona semifinal de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1 es va resoldre a favor de la parella del Genovés, formada per Montaner i Tonet IV, que varen superar al trinquet de La Llosa de Ranes al duet d’Oliva, amb Salelles i Brisca, per un clar 25-10. D’esta forma, els de La Costera peguen un pas endavant decisiu cap a la final, tot i que hauran de confirmar la classificació en la partida de tornada, programa per al pròxim dimarts a les 18.30 hores al trinquet de Piles.

A La Llosa de Ranes, Montaner i Tonet IV, especialment, este últim, van ratllar a un gran nivell I no donaren cap opció a l’equip rival. La bona treta de Montaner es complementava a la perfecció amb l’instint anotador del campió individual, que va quallar una actuació excel·lent. A la contra, la seguretat de Salelles va sustentar les opcions del seu equip, mentre que Brisca no va tindre la inspiració d’altres vesprades, per exemple, la que va disfrutar en els dos enfrontaments previs de lligueta davant l’equip del Genovés, que l’equip d’Oliva s’havia anotat.

Les partides de tornada de les dos semifinals es jugaran aquest dilluns al Trinquet de Xeraco amb Ivan i Seve (Llosa de Ranes) vs Vicent, Canari i Néstor (Xeraco) i al Trinquet Ciescar de Piles aquest dimarts: Montaner i Tonet IV (el Genovés) davant Oliva (Salelles II i Brisca).

Per a classificar-se per a la final hi ha que guanyar les dos partides. Si hi empat en les eliminatòries es disputaran els desempats dissabte que ve, dia 23 al Trinquet de Bellreguard.