Iván i Seve, primers finalistes de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1

No ha pogut ser i el trio representatiu de l'equip Ajuntament de Xeraco (Vicent, Canari i Néstor) ha quedat fora de la final de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1 en perdre també la partida de tornada de semifinals davant la parella de la Llosa (Iván i Seve) que s'ha jugat a Xeraco.

El resultat va ser de 25-10 que sumat al 25-20 de l'anada en el Genovés classifiquen als dos millors jugadors del campionat fins ara.

Les semifinals de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall continuen esta vesprada (18.30 hores) al trinquet Ciscar de Piles, amb el segon assalt del duel entre les formacions de Genovés (Montaner i Tonet IV) i Oliva (Salelles i Brisca), amb l’1-0 a favor dels de Genovés en l’eliminatòria. Si l’equip capitanejat per Tonet IV torna a guanyar, com ja va fer dissabte a La Llosa de Ranes, hi haurà finalista. Si és Salelles qui s’alça amb el triomf, caldrà acudir al desempat.

Un trinquet ràpid i en el qual la treta té molt de pes, com és el de Piles, pot afavorir els interessos de la parella d’Oliva, que ha de trobar la seua millor versió per a fer front a l’allau de joc que sempre sorgeix de les mans del número u, Tonet IV, ben ajudat per Montaner. El rest d’Almiserà és molt més que un complement per al campió individual, que necessita tindre les esquenes ben cobertes per a poder entrar a les pilotes més ofensives i deixar les tasques defensives al seu company.

El factor clau pot estar en Brisca, que dissabte, en l’anada de la semifinal, va patir per a descarregar-se amb la pilota, i que hui té una prova de foc per a posar l’eliminatòria al Roig viu.

La final de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1, que ja té en el cartell a Ivan I Seve, es disputará el pròxim divendres, 29 de març, precisament, al mateix trinquet de Piles.

El raspall professional busca el millor equip de l’any, i ja no queda marge d’error per a les dos formacions que encara lluiten per disputar el títol fins a l’últim sospir.