Gandia ve realista la idea del tranvía y Oliva exige el tren a Dénia

La propuesta planteada por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, respecto a las dificultades de construir el Tren de la Costa, entre Gandia y Dénia, y optar por un sistema tranviario ha generado reacciones diferentes del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y la de Oliva, Yolanda Pastor. En declaraciones a este periódico, el primero considera "realista" la solución del Tren-Tram que plantea el ministro, porque, según Prieto "se trata de un proyecto vertebrador socialmente" que, a diferencia del tren convencional, permite generar paradas en todos los municipios del trazado y en algunos puntos, como los hospitales o urbanizaciones de costa, que generan mucho movimiento.

"Es necesario ponderar esta propuesta en su justa medida", señala el alcalde gandiense, quien, no obstante, reclama al ministro Óscar Puente que no espere más y que reúna a los alcaldes y agentes afectados "porque han pasado demasiados años reclamando este proyecto". El alcalde recuerda que el tranvía no solo fue planteado por el anterior Consell de la Generalitat, que presidía Ximo Puig, sino que esa misma idea fue recogida por el actual president, Carlos Mazón, que incluso se adelantó anunciando estudios que iba a realizar la Diputación de Alicante cuando él la presidía.

"No estamos para perder tiempo, pido diálogo, pacto y acuerdo", concluye José Manuel Prieto, que evita así criticar la más que posible anulación de ese proyecto que consistía en continuar la vía férrea desde Gandia hasta Dénia y, en su caso, continuarla hasta Alicante, como se había planteado.

Diferente ha sido la reacción de la alcaldesa de Oliva. Yolanda Pastor, a quien en absoluto ha gustado el anuncio del ministro de Transportes. "No entendemos cómo dice ahora que el tren Gandia-Dénia es un proyecto de gran complejidad cuando ni siquiera conocemos los resultados de la evaluación de impacto ambiental", dice Pastor, quien añade que Oliva "no se puede conformar" con esa declaración y reclama "explicaciones" al ministro.

"Es una auténtica burla para Oliva"

"En todos los lugares se están construyendo trenes, AVEs y ahora resulta que aquí no se puede", se queja la alcaldesa olivense, quien recuerda que hace apenas unas semanas todas las formaciones políticas de la ciudad, sin excepción, así como la Mancomunitat de la Safor y varios alcaldes, reclamaron el proyecto del tren Gandia-Dénia en una concentración convocada con motivo del 50 aniversario de la desaparición de esa antigua vía férrea.

"Tendremos que esperar al estudio ambiental", comenta Yolanda Pastor, quien no duda en decir que anular de esa manera el proyecto "es una auténtica burla para el pueblo de Oliva". Más aún cuando a la parálisis manifiesta de los trámites de este proyecto se une también la del tranvía que anunció el presidente de la Generalitat. "En los presupuestos de la Generalitat de 2024 han puesto 25.000 euros para realizar un estudio que vale 95.000 euros", dice la alcaldesa olivense, lo que, en su opinión, supone que "existe una voluntad cero" para ejecutar tanto el tren de vía ancha como el tranvía.

"El transporte público es un derecho que tenemos todos los olivenses que en este momento no pueden desplazarse a la ciudad de Gandia y a otros municipios, ni siquiera para ir al hospital", concluye Pastor, quien va a solicitar reuniones urgentes con los organismos implicados, entre ellos el Ministerio de Transportes y la conselleria de Infraestructuras y Obras Públicas, para abordar la situación creada. "Hay dinero, hay ayudas de los fondos europeos y el tren es un transporte sostenible. Lo que no puede ser es que en Oliva sigamos sin tren, sin tranvía y sin autobuses que nos permitan desplazarnos", se lamenta la alcaldesa.