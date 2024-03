Nerea: «Queda mucho por mejorar como sociedad para que el fútbol femenino explote»

Futbolista. Nacida en Toledo el 29 de marzo de 2001, es jugadora del Club de Fútbol Miramar amateur de 1ª Regional Valenta, equipo líder invicto en la liga y clasificado para cuartos de final de La Nostra Copa Valenta. Juega de delantera centro y es la «pichichi» de la categoría con 34 goles.

Inició su carrera futbolística en la temporada 11/12 Atlético Giner, de donde pasó al Rayo de Escalonilla y al Atlético de Madrid (categorías inferiores hasta juvenil A en las campañas 13/14 a 18/19. Después llegó a la UE Almoines 21/22 y las dos últimas viste la camiseta del CF Miramar.

¿Cómo llega al CF Miramar siendo de Toledo?

Empiezo a estudiar en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València y al estar haciendo un doble grado aparco un poco el fútbol y cuando ya veo que los estudios los saco bien es cuando decido empezar de nuevo. Como no conocía ningún equipo de la zona un amigo me recomienda la UE Almoines y desde ahí acabé en el CF Miramar porque, al enfrentarme a ellas, había jugadoras con las que quería jugar.

¿Qué le parece el CF Miramar?

Es un club que apuesta por el fútbol femenino, el único de la Safor con amateur y escuela.

¿Cómo valora la trayectoria de su equipo?

Este año se están recogiendo los frutos del trabajo de la temporada pasada. Se unieron jugadoras del Almoines, al desaparecer, con las del Miramar en un vestuario conjunto. Pese a no conocernos, hicimos buena temporada. Esta está siendo aún mejor gracias a las incorporaciones.

¿Cuál es el secreto del éxito?

Aunque suene a algo típico, es el trabajo constante. Creo que nuestro éxito viene de la confianza personal entre nosotras.

¿Es el ascenso el objetivo?

No de forma directa. Nuestro objetivo principal es seguir invictas para intentar ganar la liga y si eso conlleva el ascenso, pues mejor que mejor.

¿Qué valoración hace de la liga (categoría 1ª Regional)?

No se puede infravalorar a ningún equipo porque puedes perder puntos en cualquier campo. Ya ha habido equipos de arriba que se han dejado puntos contra rivales de abajo.

¿Es su meta personal ser la pichichi?

Realmente no me lo planteo así. Lo que intento cada temporada es superar la anterior. Aunque yo marque los goles tengo detrás de mí al resto de compañeras que hacen que llegue a esas cifras. Si no, no podría.

La futbolista rodeada de rivales en un partido / Levante-EMV

¿Por qué crees que no hay más equipos de chicas? ¿Faltan medios, valentía de los clubes o hay demasiados complejos?

Hay que ser optimistas. Hace 10 años yo era la única jugadora femenina en una liga de alevines chicos y ahora es común ver a 2-3 jugadoras en cada equipo. Creo que la curva de crecimiento es positiva.

¿Te has sentido discriminada, marginada o alguien te ha increpado por ser futbolista?

Por desgracia es lo común, al no ser lo “normal”. Es una pena, pero no me sorprende que siga ocurriendo. Cuando jugaba en alevines recibía comentarios de los propios padres de los rivales. Espero que poco a poco vayan cambiando la situación.

¿Está la mujer deportista suficientemente reconocida en la sociedad actual?

Creo que no, solo hay que ver el eclipse que hubo en la celebración del Mundial.

¿Cómo puede influir que España sea la mejor del mundo en la promoción del fútbol femenino?

Ahora se puede decir que existen referentes. Es común ir a un partido de futbol femenino y ver a niñas vistiendo camisetas de jugadoras.

Con lo futbolero que es este país... ¿por qué no explota ya el fútbol femenino?

Porque a día de hoy la sociedad es machista nos guste o no. Solo hay que ver los comentarios ofensivos que recibimos en algunas redes sociales y eso que somos un equipo de regional. Queda mucho todavía por mejorar como sociedad para que el fútbol femenino explote.