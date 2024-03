Salelles i Brisca forcen el desempat

El trinquet de Piles va acollir este dimarts una espectacular segona partida de semifinals de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1, que va tardar en resoldres dos hores. Salelles i Brisca (Oliva) es van fer amb la victòria per (20-25), evitant que Montaner i Tonet certificaren la seua passe a la final i forçant una tercera partida que serà de desempat.

El trinquet de Bellreguard serà l'encarregat d'acollir este dissabte 23 de març el desenllaç que atorgarà el bitllet per a la final.

Després d'una incontestable derrota en la partida d'anada disputada a la Llosa de Ranes, la parella d'Oliva ha sabut refer-se en l'eliminatòria i recuperar les sensacions de la fase regular.

La primera acció de la semifinal se l'emportaven els de Salelles guanyant la reballada, simptomàtic que anava a ser una bona vesprada per al seu equip.

Des del dau van assegurar el primer joc i van augmentar la distància des de la resta posant-se ràpidament amb un 10-0 a favor. Però encara no eren conscients del que haurien de lluitar després per a poder emportar-se la partida.

La resposta dels de la Costera no va tardar a arribar i van aconseguir sobreposar-se a la situació igualant a 10 la partida. Arribava el moment més crític per als dos equips i la tensió s'incrementava amb el pas dels minuts.

Fins a mitja hora va tardar a decantar-se el servici dels blaus, en el qual va haver-hi opcions de Val per als dos i que finalment van acabar emportant-se amb un memorable joc.

Però els de Genovés no havien dit l'última paraula, ni molt menys. Amb tot el que suposa mentalment perdre un joc tan llarg i decisiu, l'equip del campió individual va tornar a recuperar terreny, donant-li la volta al marcador i posant-se per primera vegada en avantatge (20-15). Tonet estava firmant una altra apoteòsica actuació de semifinals per a mantindre a l'equip amb vida i classificar-lo a finals.

Però en una vesprada aixina res es podia donar per fet i això és el que va passar. Brisca tornava a ficar als seus en la partida, igualant l'electrònic i deixant tota la responsabilitat del últim joc en els brillants servicis de Salelles, que va ser decisiu tota la partida.

Així definia el propi Brisca la eliminatoria: "Ha sigut una de les partides més dures de la meua vida. He començat molt incòmode jugant. No aconseguisc entrar, em costa i estic fora. I Carlos ho ha donat tot durant tota la partida però acusa eixe extra que fa al principi perquè jo no aconseguisc desenvolupar el meu joc".

“No sé en quin moment ha sigut el punt d'inflexió. Ho hem donat tot fins al final. Ha sigut d'un increïble desgast, estic molt cansat. Ara amb la ment en el dissabte, enfocar-lo de la millor manera i a veure si podem arribar a la final", afegia el mitger.

El trinquet de Bellreguard acollirà este dissabte 23 de març la tercera i decisiva partida de desempat entre estos dos equips, que ja han demostrat que només poden oferir el millor espectacle.

Els finalistes Iván i Seve hauran de continuar esperant per a conéixer als seus rivals per a la gran final de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1, que es jugarà Divendres sant, dia 29 al Trinquet Ciscar de Piles.