Salelles II: "Hay que evitar a Tonet, que no participe en el juego"

El Trinquet de Bellreguard acoge este sábado lo que podría ser, perfectamente, una "final" anticipada de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1. Se trata de la partida de desempate de la segunda semifinal del campeonato en la que se enfrentan los equipos Ajuntament d'Oliva (Salelles II y Brisca) y Ajuntament del Genovés (Montaner y Tonet IV). La pareja vencedora se medirá al equipo Ajuntament de la Llosa (Iván i Seve) en la final del día 29 en el Trinquet Ciscar de Piles.

Oliva y el Genovés ya se han enfrentado cuatro veces en la Lliga 2024 con un balance de tres victorias para los olivenses y un triunfo de los de la Costera.

En la fase de grupos ganaron Salelles II y Brisca los dos encuentros, en la partida de ida de semifinales venció el Genovés y en la de vuelta se impuso Oliva, forzando así el desempate programado en Bellreguard.

La última confrontación entre ambos conjuntos fue la más igualada con un 25-20 para Oliva. Los pilotaris acabaron exhaustos. Uno de los protagonistas, el resto olivense Salelles II, reconoce que "estamos cansados, fue una partida muy larga en la que hubo un juego que duró casi 40 minutos. Nos entregamos a tope porque se trataba de una semifinal que todos queremos ganar, es normal".

Recuerda Salelles II que "empezamos bien, nos ponemos 10-0, pero ellos nos empatan, perdemos el juego de Val Net de 40 minutos que nos mata psicológicamente. Pero después nos volvemos a recuperar, ya dentro del cansancio, y al final ganamos. En la ida nos ganaron ellos 25-10. No nos gusta demasiado el trinquet de la Llosa y ellos salieron con más ánimo".

El jugador de Oliva dice que esta semana combina la recuperación tras un gran esfuerzo físico y la activación para llegar fresco a la partida del sábado. "Hablaré con Brisca para ver qué estrategia vamos a seguir y comentar los errores que hemos cometido. Las cosas se hablan porque esto es un equipo. Afrontamos el desempate con una idea clara y vamos a intentar ejecutarla. Si sale bien, perfecto, y si sale mal, al menos lo habremos intentado".

Sobre la pareja rival: "lo que tengo claro es que hay que evitar a Tonet IV, que no participe del juego. El martes en Piles jugó mucho y las veces que le dio a la pilota son incontables. De haber tenido estadísticas creo que nos hubiéramos sorprendido todos. Hay que intentar cargar el juego sobre Montaner, que Tonet se vea fuera de partida para no dejar que marque el ritmo y despliegue su juego".

Dice Salelles II que "vamos a pelear para estar en la final y que la paliza que nos dimos en Piles no sea en vano. Vamos a intentarlo todo". Si el de Oliva se clasifica sería su primera final en la Lliga.

Salelles II también está de enhorabuena por otro motivo y es que ha sido convocado, de nuevo, para representar a la selección valenciana en el Campeonato de Europa, que se disputa en Portugal del 2 al 6 de abril.

Carlos cree que jugará la competición de one wall y a lo mejor la de juego internacional. "Siempre que me han llamado y he podido he acudido. Estamos Seve y yo de la modalidad del raspall".

Se trata de una experiencia muy bonita: "haces piña, compartes vestuario y vivencias con jugadores y jugadoras de otras modalidades, también disfrutas de la concentración".