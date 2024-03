El Consell dels Joves de Gandia celebra el Dia Mundial de la Poesia

La regidora delegada de Joventut, Inma Rodríguez; el president del Consell dels Joves (CJG), Adrià Ordines i la seua vicepresidenta, Sara Olivas, han comparegut hui en roda de premsa per a informar que el CJG celebrarà el Dia Mundial de la Poesia amb un recital que tindrà lloc aquest dissabte, 23 de març.

L'esdeveniment, organitzat en col·laboració amb Saforíssims, Societat literària serà a les 19 hores en la sala B de la Casa de la Marquesa i promet ser una experiència enriquidora per a tots i totes els amants de la poesia i l'expressió artística.

En aquesta ocasió, es comptarà amb la participació de Mario Miret, Irene Castelló, Serena Martínez, Carles Llopis, Gabriella Nuru, Daneil Doménech, Sara Olivas, Júlia Vela i Verónica Pérez.

«Són nou talentosos i talentoses poetes joves de la Safor, València i els seus voltants, que compartiran les seues creacions en valencià i castellà amb els assistents», ha assenyalat la vicepresidenta del Consell.

«Es tracta d'una trobada que, no sols busca celebrar la bellesa i la profunditat de la poesia, sinó també fomentar el talent jove i emergent de la Safor. A més, és una oportunitat per a secundar i donar visibilitat als i les joves poetes que estan enriquint el panorama cultural amb la seua creativitat i sensibilitat», ha declarat Rodríguez.

Per la seua banda, Ordines ha agraït el suport rebut per part dels departaments de Joventut i Cultura, i ha comentat que «es tracta d'una iniciativa que, tant el Consell com Saforíssims, creuen necessària per a acostar aquest tipus de text al públic jove».

«Sabem que és un gènere que no sol atraure a les persones de la nostra edat, però intentarem fer un acte amè en el qual les persones assistents descobrisquen tot el que pot aportar la poesia», ha finalitzat.