Gandia celebra el Dia Mundial del Teatre amb actuacions de carrer i música

La regidora delegada de Cultura, Balbina Sendra, i els representants de la Federació de Teatre Amateur de Gandia, Toni Albors i Judith Martínez, han presentat la programació que s'ha previst per al 27 de març amb motiu del Dia Mundial del Teatre. Com cada any, l'Ajuntament i l'organització han preparat una sèrie d'activitats que podran gaudir els més grans i menuts de la ciutat.

Sendra ha declarat que aquesta celebració suposa una nova excusa per atraure persones a la nostra ciutat amb l'excusa del teatre. "Tenim grans artistes i grans companyies que ens fan sentir orgullosos. La cultura és un motor econòmic i resulta clau també com a al·licient turístic per complementar l'oferta que donem als visitants".

La regidora ha convidat tota la ciutadania a gaudir d'aquest dia, ja que també és important que els gandians "coneguen i valoren la cultura i la qualitat que tenim a casa".

El programa començarà a les 18.30 hores amb la lectura d'un manifest davant de la façana del Teatre Serrano. Martínez serà l'encarregada de llegir el text que, aquesta vegada, serà del dramaturg noruec Jon Fosse.

"A l'escrit, l'autor parla sobre la universalitat de les arts i crec que hem fet molt bé a escollir-lo perquè, al final, el teatre es nodreix de totes les disciplines del sector", ha comentat l'actriu.

Després de l'acte, hi haurà dues actuacions que aniran a càrrec de Teatre Escola Raval i l'Escola de Teatre Act and Play.

A les 19 hores es farà una visita guiada pel Teatre Serrano que es tornarà a repetir una hora més tard. Alborch ha recordat que, en tots dos casos, hi ha places limitades i, per tant, les persones interessades a assistir s'han d'inscriure prèviament a la Casa de la Marquesa o telefonant al 96 295 95 35.

També a les 19 hores iniciarà un recorregut teatral pel Centre Històric que comptarà amb l'acompanyament musical de Javi Malonda Trio. Un quart d'hora més tard, el grup Xirimiri Teatre actuarà davant del passatge Lombard, al carrer San Francisco de Borja.

A les 19.30 hores, l'alumnat de l'Escola del Teatre Serrano durà a terme un espectacle en l'encreuament dels carrer Sant Francesc de Borja i Carrer Jaume Torres i, a les 19.45 hores, la plaça de les Escoles Pies acollirà les interpretacions d'Amics del Teatre de la Valldigna i Lletraferits & Comediants.

Per la seua banda, el grup Comuna Gàbia Teatre actuarà a les 20.15 hores a la plaça de Loreto i AmbfiTeatre ho farà a les 20.30 hores a la plaça Major.

El Carro de Verona serà l'agrupació encarregada de tancar la jornada amb una darrera actuació que tindrà lloc a les 20.45 hores a la façana de la Casa de la Cultura.

"Durant la jornada, el públic tindrà garantida la diversió i entreteniment. A més, esperem que la gent de Gandia veja que la qualitat dels grups de teatre amateur que hi ha ara mateix a la ciutat és molt més que elevada", ha destacat Albors.

Per part seua, Martínez ha afirmat que "la cultura pot i ha de ser un motor per a la localitat" i ha expressat que el desig de la Federació és que "les persones comencen a seguir aquesta aventura que és el teatre i s'animen a apuntar-se a una de les diferents escoles que hi ha ací".