Miguel Ángel García consigue el reto 100 kms Borja en beneficio de Cáritas Gandia

El deportista y entrenador, Miguel Ángel García, ha conseguido el reto deportivo de recorrer 100 kms en beneficio de Cáritas Gandia. Miguel Ángel García salía el viernes por la tarde desde Xàtiva y llegaba al Palau Ducal de Gandia durante la mañana del sábado a las 10 horas.

García realizaba el reto deportivo en una etapa única y sin ayuda externa. Ha entrenado durante 6 meses en los que, según ha contado el propio deportista, ha usado tres pares de zapatillas, ha recorrido 2.000 kms, ha subido 300 veces al Molló de la Creu y 5 veces al Montdúver.

"Ha sido una preparación dura, pero ha merecido la pena porque ha salido todo muy bien", decía Miguel Ángel García a su llegada al Palau Ducal de Gandia.

El saforense relata que ha pasado la noche "muy bien. Ha sido lo mejor, las fuerzas no me han fallado". Ha llegado dos horas antes de lo previsto gracias a que "la temperatura ha sido perfecta, la digestión no ha fallado, no he encontrado jabalíes y tampoco me he caído. Ha salido todo perfecto".

García ha recibido una calurosa acogida a su llegada a Gandia por un grupo de personas sin hogar del Centro de Día de Cáritas. "Estoy muy emocionado, no soy merecedor, esto lo he hecho por Cáritas". También le han recibido familiares y amigos.

Hasta el viernes se habían recaudado más de 3.000 euros a través del reto, que se destinarán íntegramente a Cáritas Gandia para la compra de ropa interior para personas sin hogar.