Montaner d'Almiserà serà l'únic pilotari de la Safor en la final de la Lliga CaixaBank de raspall

La final de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1 ja coneix als dos equips que s'enfrontaran per aconseguir el títol de campions. Montaner, natural de Almiserà i únic representant saforenc en la final, i el seu company Tonet IV van certificar este dissabte a Bellreguard el seu passe a la gran final després de guanyar a Salelles i Brisca (Ajuntament d'Oliva) per un espectacular 25-20.

La parella que representa a l'Ajuntament del Genovés es classifica per a l'última ronda, on els esperen els que fins ara han demostrat ser el rival a batre: Iván i Seve (Llosa de Ranes). Això serà Divendres Sant al Trinquet Ciscar de Piles.

El trinquet de Bellreguard va acollir este dissabte esta tercera i definitiva partida entre Oliva i el Genovés. Després d’una primera amb domini incontestable de Tonet i una segona partida amb Salelles i Brisca millors, la data decisiva arribava sense un clar favorit que va acabar decantant-se en la revallada pels rojos.

Un ofensiu Tonet no deixava respir als seus rivals i dominava el primer punt amb molta autoritat. Amb Salelles al dau, l'equip blau es refeia i igualava les coses. Però això no anava a durar molt perquè al mitger de Genovés se li estava activant la cara de campió individual. Sense deixar marge al fet que els seus rivals pogueren fer el seu joc, Tonet es bastava per a portar el marcador a un 15-5, que semblava deixar les coses molt encarrilades per al seu equip.

Mentres Salelles sostenia de manera pletòrica a l'equip des del dau, Brisca començava a aparéixer. Tal com va succeir en la segona partida, el mitger d'Oliva va tardar a trobar el seu lloc en el trinquet. Però quan ho va fer, va començar a notar-se.

El públic va ficar en partida als blaus que a poc a poc van anar deixant-se portar pel seu bon joc i van aconseguir fer una remuntada molt similar a la que vam veure dies anteriors.

Amb el 15-20 en l'electrònic i les cares d'estar a tan sols un pas des del dau per a aconseguir la final. Tonet s'enfadava amb si mateix perquè veia que se li tornava a escapar la partida, però esta vegada no anaven a repetir el que va succeir a Piles.

Montaner, des de la resta, que havia estat molt poc participatiu fins al moment, va començar a encadenar diversos colps guanyadors que aconseguien trencar el servici. Era l'impuls que necessitaven per a recuperar el servici i guanyar amb claredat l'últim joc que els va permetre ficar-se en la gran final de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1.

El Trinquet de Bellreguard es va omplir dissabte / El Zurdo

"Ha sigut quasi, quasi un calc de la segona partida, però al final favorable a nosaltres. Quan la partida està així pot caure cap a qualsevol costat i esta vegada ha sigut per a nosaltres", reconeixia Tonet.

El divendres 29 de març es coneixeran els campions de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1. El trinquet Ciscar de Piles serà l'escenari triat per a acollir esta cita que posarà el fermall final a les cinc grans lligues de pilota professional.

L'equip d'Iván i Seve part com a gran favorit després de completar una fase regular amb nou victòries i només una derrota. A més, en les semifinals van estar impecables amb dos partides d'autèntics campions davant Vicent, Canari i Néstor (Xeraco).

Malgrat el cansament extra que suposarà per a Montaner i Tonet haver jugat esta tercera partida, els de Genovés han demostrat ser seriosos candidats al títol. La confiança de superar una eliminatòria de tanta igualtat també pot suposar un extra motivacional per a afrontar l'última data del calendari.