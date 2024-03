A la Safor no tenim rei

Partint del fet bàsic i estructural que la Safor és una democràcia, és clar doncs, que no tenim rei. Rei i democràcia són política i èticament, dos fets plenament contradictoris. Hi ha un altre fet que encara supera això, la Safor, es regeix per dos elements legislatius principals, l’estatut d’autonòmica i la constitució espanyola. Les dues fonamenten tots els seus articles en un de principal, que és, que totes les valencianes i totes les espanyoles són iguals davant la justícia, tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions. Però acte seguit la constitució diu que hi ha una família que està exempta d’això, la monarquia. Per tant, des del primer moment la constitució es fa inconstitucional.

Evidentment això és així, a totes les monarquies parlamentàries del mon, és un fet universal. La figura política de la democràcia és la república i a la Safor, encara més que a la resta del País Valencià, som republicans. Ací, el preu que vam pagar per defensar la democràcia va ser altíssim. Moltes famílies van viure la repressió i l’assassinat per defensar-la. Un retorn a la democràcia, era un retorn a l’status quo d’abans del cop d’estat feixista, però això no va ser així i és evident que si volem ser una veritable democràcia, s’hauria de corregir quan abans per vèncer una situació d’il·legalitat i alhora injusta.

Un altre fet plenament irregular i èticament indefensable, és que un rei entregue uns premis de ciència. Són altra vegada un fet incoherent. La ciència es fonamenta en el fet que totes i tots som persones, més enllà de malalties, colors, orígens. Que entregue els màxims guardons científics d’un estat, una persona que representa una família que incompleix amb la igualtat de drets, és clarament un insult a la intel·ligència i al treball de les científiques. És una pena que l’alegria de rebre a persones prestigioses que amb pocs diners i molta passió, és dediquen a buscar solucions per resoldre els problemes de la humanitat, es veja embrutada per la presència d’algú que diu que representa a les ciutadanes, i que ho fa de forma il·legal i inconstitucional.

Tant l’estatut com la constitució deixen ben clar que els nostres representats eixiran de les urnes, però no així la figura del cap d’estat, una nova contradicció que fa aquesta figura, la del cap d’estat, novament inconstitucional i per tant il·legal. És un greu problema en bucle que qualsevol tribunal només podria resoldre modificant la constitució, i que es sosté per una única motivació, un acord polític fet sota els canons dels fusells d’un exèrcit.

Per tant, aquest únic fet, ja determina un mal funcionament del sistema jurídic del propi estat, que partint de les bases jurídiques democràtiques, hauria de modificar el text constitucional per fer-lo plenament legal, cosa que ara no ho és. Així doncs, si som una democràcia, vulguem o no vulguem, som una república, doncs és l'única opció política que acompanya el concepte i el model polític de “democràcia”. A la Safor, som moltes les republicanes que vam agafar el testimoni dels nostres iaios, la república sempre ha estat viva a la Safor i al País Valencià, mai va morir, i seguirem lluitant amb pau, amb veritable democràcia, amb la paraula i la raó, per un sistema polític just. A la Safor no tenim rei. Visca la República (valenciana o espanyola)!