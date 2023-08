Si estás ansiosa por empezar una familia y sueñas con concebir rápidamente, es importante tener en cuenta varios trucos y estrategias para aumentar tus posibilidades de quedar embarazada a la primera.

Aunque algunas parejas tienen éxito en su búsqueda de un embarazo desde el principio, es fundamental entender que el proceso puede ser más complejo de lo que parece y no debe convertirse en una obsesión.

Trucos para quedar embarazada a la primera

La fertilidad y las posibilidades de quedar embarazada en el primer intento están influenciadas por diversos factores, como hábitos de vida, alimentación y niveles de estrés. Es cierto que hay circunstancias que no podemos cambiar, pero también existen otras sobre las que sí podemos intervenir.

A continuación, te presentamos consejos que te ayudarán a mantener la calma, optimizar tus oportunidades y aumentar las posibilidades de quedar embarazada rápidamente.

Calendario de ovulación y test de ovulación

Una herramienta esencial para acelerar el proceso de concepción es el uso de test de ovulación. Estos tests te indicarán los días fértiles en cada ciclo, normalmente alrededor de seis días. Son fáciles de usar y precisos, ya que detectan el aumento de la Hormona Luteinizante (LH) en la orina durante los días más propicios para la ovulación. Además, si tienes ciclos regulares, también puedes utilizar un calendario de fertilidad para identificar los días ideales para concebir.

La importancia de la postura

No solo es fundamental saber cuándo estás ovulando, sino también adoptar las posturas adecuadas durante el acto sexual. Posiciones como el misionero (hombre encima, mujer debajo) y la posición de la plegaria (ambos recostados de lado, hombre detrás) permiten una penetración más profunda, facilitando que los espermatozoides alcancen el cuello uterino de manera efectiva.

Optimiza el ambiente

Después de la relación sexual, evita levantarte inmediatamente. Permanecer acostada boca arriba con las piernas flexionadas durante al menos 30 minutos puede ayudar a que el semen se quede en el útero por más tiempo, permitiendo que los espermatozoides tengan una mayor oportunidad de llegar al óvulo para la fertilización.

Hábitos de vida saludables

Mantener una dieta equilibrada y saludable es esencial para optimizar la fertilidad. Incorpora alimentos ricos en proteínas, hidratos de carbono, frutas, verduras y frutos secos. Suplementos como la jalea real, el aceite de onagra y el té de caléndula también pueden ser beneficiosos. Elimina hábitos perjudiciales como el tabaco y el alcohol, ya que pueden afectar negativamente tus posibilidades de concepción.

Mente y relajación

Controlar el estrés y la ansiedad es crucial para el proceso de concepción. Practicar la relajación a través de la meditación, el yoga o el pilates puede ayudarte a mantener la calma y a crear un ambiente propicio para quedar embarazada. La paz mental es un factor importante en el camino hacia la maternidad.

Recuerda que estos consejos no garantizan el embarazo instantáneo, pero pueden aumentar tus posibilidades de concebir de manera efectiva. Si después de seguir estas recomendaciones no logras el embarazo en un año, considera buscar la orientación de un especialista en reproducción para explorar otras opciones. Pero, aún así, si quieres el mejor truco para quedar embarazada a la primera, debes saber que has de mantener siempre una actitud positiva, relajarte y disfrutar de tu emocionante viaje hacia la maternidad.