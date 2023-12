Sonreír sin complejos es esencial en una era en la que la imagen y la estética son una parte fundamental del ecosistema social. Una buena sonrisa da confianza, seguridad y, por ende, repercute en tener una buena calidad de vida. Para las personas que se someten a una intervención de implantología dental, la estética, el cómo quedará su dentadura es esencial; uno de los valores que más aprecian.

Por este motivo, desde hace 25 años, el doctor Alberto Vericat y su equipo -especializados exclusivamente en la implantología dental en sus diez clínicas- trabajan para conseguir estándares estéticos de alta calidad con el sistema Vericat. Los recursos destinados en esfuerzo, tiempo e inversión tienen su premio diario en la reacción de sus pacientes – “se sorprenden mucho del resultado estético”, confiesa el doctor Alberto Vericat a Levante-EMV -; pero, ahora, el reconocimiento ha llegado en forma de galardón internacional al haber recibido el European Award 2023 en la categoría de Estética en Implantología Dental; el año pasado recibieron el mismo premio en la categoría de Implantología Avanzada.

En 2024 cumplen un cuarto de siglo de vida, 25 años de “espíritu inquieto y pionero” para “ir siempre por delante”. De hecho, comenzaron a desarrollar la técnica de implantología de carga inmediata en 2002, una técnica que no han dejado de perfeccionar hasta conseguir “porcentajes de éxito elevadísimos”.

¿Qué supone para usted y su equipo este reconocimiento?

Es una gran satisfacción para mí y todo el equipo, a nivel profesional y, también, personal porque aportamos nuestro lado más humano. Es, además, una muestra de lo consolidada que está la marca Vericat a nivel internacional y, a la vez, una responsabilidad y un estímulo para seguir avanzando y ser cada día mejores.

¿Por qué esa satisfacción?

Porque la estética en implantología no es fácil de conseguir a un alto nivel. Hay que incluir muchos parámetros para conseguir dientes que se parezcan a los naturales no sólo en la sonrisa sino también en la forma de hablar y que, sobre todo, que casen en la interacción con la perspectiva facial. Por eso, es necesario personalizar el resultado de cada paciente en cuanto a la formología, el color o la posición de los dientes.

Para ello, trabajamos en un binomio entre el equipo médico y el de técnicos del laboratorio para conseguir que el paciente salga de la clínica con dientes que pasen desapercibidos, que no se note que son implantes.

¿Cuánto valoran los pacientes la estética?

Es una parte importantísima porque muchos de los que se someten a una implantología tienen muy mermada su estética. Llevan tiempo viendo sus fotos y su sonrisa en condiciones no idóneas. Una de sus principales expectativas es mejorar su estética y, por tanto, su autoestima. Poder sonreír con naturalidad sin esconderse.

Cuando vienen a la clínica y ven el resultado de otros pacientes se sorprenden del resultado y suelen preguntar: “¿mi resultado será igual que este?”. Les importa muchísimo.

Uno de sus servicios especializados es la implantología dental en un sólo día con la técnica de carga inmediata. ¿En qué consiste y qué beneficios tiene para el paciente?

Se resume en realizar las extracciones necesarias de los dientes irrecuperables, colocar los implantes y, ese mismo día, implantar dientes fijos. De hecho, esa misma noche pueden comer una dieta sólida. La gran ventaja frente a las técnicas tradicionales es que el paciente lleva dientes desde el primer día. No tiene que pasar periodos sin dientes o con dientes de poner y quitar con todas las incomodidades que ello conlleva.

Esto cambia la calidad de vida de forma radical. Por ese motivo, recibimos pacientes de muchos otros puntos de España o de otros países de Europa que buscan este servicio que no tienen en sus lugares de origen y que contactan con nosotros.

¿En qué áreas de innovación siguen trabajando?

Principalmente, hay dos parámetros en los que va a haber mucha evolución en los próximos años y en los que nosotros estamos ya trabajando. Uno es la aplicación de las nuevas tecnologías en los procedimientos; se ha avanzado mucho y estamos en un nivel muy alto en tecnología virtual.

El segundo de ellos es la estabilidad del hueso y de las encías alrededor de los implantes con el objetivo de que los implantes tengan una durabilidad a largo plazo y, al final, se pueden mantener para toda la vida.

Llevamos trabajando muchos años, realizando informes internos sobre protocolos en infinidad de parámetros. Hacemos un seguimiento y revisión anual de los pacientes en el que avaluamos varios parámetros. Con esa información, hemos perfilado un protocolo que tiene una efectividad a largo plazo del 99 %.

Desde el año 2001, inició un proyecto de formación que recibe a profesionales de procedencia internacional.

Sí. Es un proyecto personal que decidí emprender porque siempre he concebido mi práctica privada ligada a la formación. Es un estímulo para seguir avanzando y ofrecer lo mejor de nosotros.

En la formación internacional, me implico personalmente con el programa One to One en el que los profesionales pasan un día completo conmigo siguiendo una agenda normal. Hemos tenido profesionales de Reino Unido, Irlanda, Italia, Eslovenia, Austria, Alemania o Grecia. Y, después, tenemos jornadas de formación avanzada para perfeccionar una técnica concreta.

Otro de nuestros planes formativos es el Máster universitario en implantología oral e implantoprótesis, ofrecido tanto en Valencia como en Madrid. Tiene una duración de un año y lo cursan actualmente cada año una media de 60 alumnos.

Además, completamos la oferta formativa con programas cortos de entre tres y cinco días en la que los dentistas vienen a aprender una técnica concreta.

En 2024, clínicas Vericat cumplen 25 años. ¿Qué balance hace?

No soy muy de mirar hacia atrás, pero el balance es muy positivo porque hemos conseguido que miles de personas recuperen su sonrisa, su confianza y seguridad. Me siento un afortunado y muy congratulado. Soy el primer odontólogo de mi familia y hemos sido capaces de generar un equipo magnífico, que nos ha permitido llegar a donde estamos. Somos unos privilegiados de poder dedicarnos a los que nos gusta, nos motiva y nos permite disfrutar. Eso es impagable.