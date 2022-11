Fani Carbajo anunció a sus seguidores hace unas semanas, a finales del mes de octubre, su ruptura definitiva con Christofer Guzmán. La pareja tomó esta decisión muy poco después de haberse comprometido, y después de una relación llena de idas y venidas, sobre todo después de su paso por La isla de las tentaciones.

Los seguidores del programa saben muy bien que Estefanía tuvo un lío amoroso con Rubén Sánchez, un soltero que le tentó desde el minuto uno del reality. Christofer salió muy dañado de la situación, y su carrera por la playa de República Dominicana mientras gritaba el nombre de su novia fue el momento más comentado de la primera edición.

Sin embargo, él decidió personar su infidelidad y ambos se dieron otra oportunidad. Ahora su romance ha llegado a su fin y pocas semanas antes de que la influencer comunicara la noticia, Rafa Mora comentó que Fani había tenido una "noche de pasión" con Rubén.

Hasta el momento la colaboradora de televisión no se había pronunciado al respecto, pero ahora ha decidido dar su versión en su canal de Mtmad. “El muchacho me dijo ‘hola’ y fin de la dramática noche. No hubo tonteo, no me fui con él a dormir ni nada de nada”, aclara ante sus fans.

La madrileña continúa explicando su versión de los hechos: “Dormí en casa de Marina Ruiz, de ‘Pesadilla en el paraíso’, y subimos un storie a la mañana siguiente para cubrirnos las espaldas. Fue un momento súper tenso porque la gente sabía que estaba Rubén y no nos esperaban a nosotras”.

Al parecer, el relato de lo ocurrido que ha dado Fani es cierto, ya que el que fue un día su tentador ha coincidido con ella explicando lo que pasó, o mejor dicho lo que no pasó: "Fue un encuentro casual y un ‘hola y adiós’. No ha habido absolutamente nada más, ni hemos estado juntos, ni hemos vuelto a saber nada el uno del otro después de lo que pasó. Yo no sé de dónde han sacado lo de una noche de pasión y todo eso, pero vamos, todo es mentira", ha asegurado.