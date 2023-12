El torero Juan Ortega ha centrado todas las miradas en este final de año tras dejar plantada en su boda a Carmen Otte el pasado 2 de diciembre, dentro de una ceremonia con unos 500 invitados y que habría costado unos 90.000 euros (una cantidad que habría asumido el torero). Este suceso ha sido el culebrón de final de año.

Se especula con desencuentros entre el torero y su suegro, que con su 'control excesivo' de la relación habría provocado que las dudas sobre su futuro en común no dejasen de aumentar en el diestro. Pero aquí puede consultar los motivos por los que Juan Ortega no se casó. La pareja llevaban diez años de relación y tres años viviendo juntos, pero minutos antes de cruzar el altar en una ceremonia celebrada en Jerez de la Frontera (Cádiz) todo se paró sorprendentemente.

La defensa de sus amigos

Pero pocos saben realmente lo que pasó, surgiendo diferentes teorías que darían explicación a la sorprendente decisión del torero de dejar plantada en el altar a su pareja desde hace una década y se ha convertido en uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos días.

Uno de los amigos que más lo ha defendido ha sido Juan del Val: "He hablado con él varias veces" ha confirmado en el programa 'Vamos a ver' -desmintiendo así que esté aislado como se ha dicho- asegurando que "todo sin excepción" lo que se ha dicho sobre la 'espantá' del torero es "mentira". "Lo que ha hecho desde fuera puede sorprender" pero tiene "bastante que ver con la coherencia" y es "la explicación más simple".

El regalo de Curro Romero

La periodista Beatriz Cortázar desveló en el programa de Sonsoles Ónega uno de los regalos que más ilusión le habría hecho a Juan Ortega días antes de su boda con Carmen Otte. Fue el que le hizo el torero Curro Romero y su mujer, Carmen Tello: la colaboradora del programa de Sonsoles Ónega aseguraba que ''es lo que más ilusión le podía hacer al torero de manos de su admiradísimo Curro Romero'', declaraba. Y es que es conocida la admiración de Ortega por Romero: en la pasada Feria de Abril de Sevilla le brindó un toro.

''Curro Romero tiene ya muy pocas cosas personales de sus años de torero, porque casi todo lo ha donado o regalado (...) Le dio uno de sus capotes, uno que lleva su nombre. No es un capote de paseo, es uno que ha usado en la plaza y además con una dedicatoria del propio Curro Romero y os puedo asegurar que para Juan es de lo que más ilusión le puede hacer, porque es uno de sus referentes'', sentenciaba. Sobre si Juan Ortega se había planteado devolver el regalo, Beatriz Cortázar aseguraba que ''nadie le iba a pedir el capote'' y que además el capote estaba dedicado. ''No se lo van a reclamar'', aseveraba.

Así que el capote que Curro Romero le regaló a Juan Ortega se ha quedado en su propiedad. Toda una auténtica joya.

Una llamada plagada de dudas

El torero no tenía claro que si dar el paso de casarse y ese mismo día llamó al sacerdote que iba a oficiar la boda, que también es amigo suyo y había viajado desde Barcelona para estar con ellos. Juan Ortega le trasladó sus dudas al respecto y el sacerdote le fue claro en su respuesta: si no lo ves claro, no te cases.

Después de hablar con su persona de confianza, el sacerdote Josep Maria Quintana, hizo lo propio con su pareja, la cardióloga Carmen Otte y le trasladó su decisión de no contiuar con la boda mientras ella se arreglaba para celebrar el enlace al que estaban invitadas 500 personas