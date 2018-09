La Generalitat i la Fundació Vicente Ferrer garantixen una vivenda a 210 famílies de l'Índia

La Generalitat Valenciana (GVA) i la Fundació Vicente Ferrer (FVF) han renovat la seua col·laboració per a impulsar el desenvolupament humà i sostenible mitjançant l'execució durant els tres pròxims anys d'un projecte que té com a objectiu principal garantir l'accés a un habitatge digne en el 2020 a un total de 806 persones (de les quals 330 són menors). El projecte «Accés al dret a habitatge i sanejament per a famílies de poblacions rurals empobrides de l'estat d'Andhra Pradesh» és una proposta que la FVF ha presentat al Govern autonòmic valencià i que es desenvoluparà als poblats de Garudapuram, Madigubba, Apilepalli, Gade Hothury Kamalapadu Thanda i els barris de Kalyandurg, Atmakur, Kundurpi i Guntakal.

El projecte, que està previst que concloga a la fi de març de 2020, es va iniciar l'abril passat amb un estudi en terreny per part d'una consultora per a arreplegar dades de referència de l'estat dels poblats abans de la seua execució. Es construiran 210 habitatges amb bany, dignes, adaptats i duradors, per a 210 famílies pertanyents als col·lectius més desfavorits. Aquestes construccions consten de dues habitacions, un porxo i un bany. Per a evitar la dependència de tecnologia forana, tant els materials emprats com els plànols de les obres segueixen els models constructius culturals i tradicionals de la zona.

La Fundació Vicente Ferrer, a més a més, promou la igualtat de gènere en tots els àmbits de desenvolupament en els quals està present. Seguint aquesta premissa, els habitatges que construeix són propietat de les dones. En aquest projecte, 209 vivendes seran registrades a nom de les dones i només en un cas, al d'un home, per ser una persona vídua amb menors al seu càrrec. D'aquesta manera, es dota a les dones d'una propietat per a visibilizar i reforçar el seu paper en la família i en la comunitat rural, reduint la discriminació de gènere i afavorint la justícia social.

Per la seua banda, la incorporació d'una latrina reduirà els riscos de malnutrició i de la transmissió de malalties com el còlera, la diarrea, la disenteria, l'hepatitis A, la febre tifoidea i la poliomielitis. A més de la construcció dels habitatges, la subvenció permetrà promoure la higiene i l'equitat de gènere en les comunitats beneficiàries. A través de tallers específics, en els quals es debatrà amb homes i dones per separat, es mostrarà la importància i els beneficis de l'ús de les latrines.

Al mateix temps, la FVF realitzarà diverses activitats de sensibilització a València, entre les quals s'inclouen una conferència sobre el dret a una vivenda digna i sanejament bàsic –amb material audiovisual– i un taller formatiu per a voluntaris amb la finalitat de que participen en les accions de difusió relacionades amb el projecte. Així mateix, l'organització donarà a conèixer a través de les xarxes socials la informació sobre les activitats de sensibilització, i l'evolució i resultats del projecte.