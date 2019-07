Brigadistes valencians participaran en una caravana humanitària per territoris empobrits de Colòmbia

Un grup de set brigadistes valencians participaran en la Caravana Humanitària per la Vida que transcorrerà del 5 al 13 d'agost pel Baix Atrato, una de les zones més empobrides de Colòmbia. La iniciativa pretén denunciar i fer visible, a nivell nacional i internacional, la situació de crisi humanitària que pateixen les comunitats d'aquesta regió, majoritàriament afrodescendents.

Com assenyala el portaveu del Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica de València (Cedsala), Javier Moya, el,problema «és fruit de l'abandó per part de les institucions de l'Estat colombià, així com del conflicte pel qual els grups paramilitars i el narcos s'acarnissen amb la població local».

Cedsala participa activament en aquesta Caravana Humanitària per la Vida juntament amb la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia. i Solidaritat amb Colòmbia.

La vida no és gens fàcil al Baix Atrato. Segons les dades del Departament de Nacional d'Estadístiques colombià (DANE), el 79,19% de la població no viu amb les mínimes necessitats bàsiques. «De fet el 58% de la població del viu amb menys de 2,5 dòlars diaris, i el 33% viu en la pobresa extrema, amb menys de 1,23 dòlars per dia», segons la DANE.

Per si això no fora suficient hi ha que afegir la pressió que sobre el territori col·lectiu de les comunitats les màfies del narcotràfic i les paramilitars Autodefensas Gaitanistas de Colombia . Moya creu que «qualsevol que siguen els indicadors en matèria de salut, educació, habitatge i altres necessitats bàsiques, les xifres mostren el mateix panorama desolador. Les fonts d'aquesta pobresa són múltiples, però la fonamental és la violència, que ha desplaçat a milers de persones. En la majoria dels casos, aquests desplaçaments forçats són part d'un pla de reorganització territorial a favor de l'explotació dels recursos del territori, ja siga les plantacions il·legals de palma setrill, l'explotació de la fusta o de l'or, per part de multinacionals que actuen amb la connivència governamental».

El canvi climàtic

El Baix Atrato, com altres zones del món, no és alié al canvi climàtic. En aquesta zona es troba la ecorregió que probablement té la major pluviositat del planeta. «El riu Atrato, un dels rius més cabalosos del món en relació amb la seua conca i un dels més importants del país, creua el departament de sud a nord i desemboca en el Mar Carib conformant una àmplia xarxa fluvial» descriu el portaveu de Cedsala.

La Caravana Humanitària per la Vida es desenvoluparà en el tram baix del riu Atrato, on farà parades en les diferents comunitats que el poblen, per a denunciar la seua situació. Així mateix, hi haurà diversos actes públics al llarg de les conques dels rius Jiguamiandó, Curvaradó, Truandó, Chintadó i Salaquí, fins a reunir a més de 400 persones en una caravana composta per personalitats, periodistes, defensores i defensors dels drets humans, representants d'organitzacions socials, esglésies i institucions, nacionals i internacionals.