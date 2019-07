Caixa Popular destina 1.657.241 euros a iniciatives socials a la Comunitat Valenciana

Caixa Popular reverteix en la societat els beneficis que genera i deixa una important petjada econòmica, social i ambiental en el territori valencià. En l'últim exercici l'entitat, que es distingeix pel seu model de banca cooperativa, valenciana, amb valors, social i diferent, ha destinat un total d'1.657.241 euros a iniciatives d'impacte social a la Comunitat Valenciana.

Gràcies al compromís amb les persones i a la seua implicació amb l'entorn, la cooperativa de crèdit durant tot l'any ha donat suport a un total de 923 iniciatives i projectes que contribueixen a dinamitzar i millorar a la societat valenciana.

Diverses d'elles estan relacionades amb el suport al teixit comercial i empresarial, la creació d'ocupació local, el suport als emprenedors, a les start up i a la innovació. Per a contribuir al dinamisme comercial i empresarial, l'entitat manté acords de col·laboració per a oferir finançament preferent i avantatges en serveis a les diferents associacions que aglutinen a comerciants, professionals i empresaris. Destaca la Targeta de Compra Local, un mitjà de pagament exclusiu dissenyat per Caixa Popular per a millorar la competitivitat del comerç de proximitat.

També, destaca l'aliança amb Ivefa, onCaixa Popular ostenta el patrocini principal, així com la col·laboració amb Socialnest, l'accelerador d'impacte pioner on es dona suport a les persones i organitzacions que busquen, a través de la tecnologia, un impacte social i ambiental positiu.

Unes altres de les iniciatives d'impacte social estan relacionades amb la salut i l'esport, a través del suport a les activitats organitzades per clubs i associacions esportives o mitjançant el patrocini d'equips, campionats o carreres, com la Volta a Peu Caixa Popular o la Carrera Solidària de Creu Roja, entre altres.

Des dels seus orígens, Caixa Popular ha mostrat el seu suport a la pilota valenciana, que forma part intrínseca de la personalitat col·lectiva dels valencians. Manté acords de col·laboració amb la Federació i Fundació de Pilota Valenciana, els clubs i les escoles de pilota locals. També atorga el seu suport a la Fundación Levante, el Valencia Basket, el Florida Handbol, la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, de Ciclisme i d'Escacs o l'Associació Esportiva de Colpbol.

El suport a la infància i joventut, a la tercera edat, als desfavorits o a les persones amb discapacitat han sigut unes altres de les accions d'impacte social que ha desenvolupat a la Comunitat Valenciana Caixa Popular. Amb aliats estratègics com Creu Roja o Fundació Novaterra; i a través de les col·laboracions amb la Cordinadora Valenciana d'ONGD, CEAR, Oxfam Intermon o Cáritas, entre moltes altres; així com mitjançant el propi Grup de Cooperació de Caixa Popular, que amb la campanya 'Un dia de Salari' finança projectes de cooperació al desenvolupament a tot el món.

Un altre element important és el suport al cooperativisme, mitjançant els acords de col·laboració amb Fevecta, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Així com, l'aliança amb la Fundació Horta Sud per a enfortir la societat civil a través de l'associacionisme i la participació ciutadana. Claus és també el suport a les universitats valencianes per a fomentar l'educació i formació.

Destaca el suport a les accions que guarden relació amb la cultura i valors valencians, que l'entitat promou al costat de les associacions i entitats que donen suport a la llengua, la cultura, la música i les tradicions valencianes com les falles o les festes de Moros i Cristians.