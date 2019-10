Humans Fest 2020 donarà suport a les produccions valencianes

El Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València Humans Fest arriba a la XI edició. El certamen tindrà lloc del 21 de febrer a l'1 de març de 2020 i el tema principal serà la corrupció, amb projeccions a València, Madrid i París. Totes les seccions competitives del festival estaran dotades amb premis econòmics valorats en més de 5.000 euros.

El festival compta amb la nova direcció de Samuel Sebastian, cineasta i gestor cinematogràfic amb gran experiència en cinema social. El projecte de la Fundació por la Justícia preten impulsar nous projectes culturals a València amb l'objectiu sensibilitzar a la societat i involucrar a professionals del món del cinema i la cultura en la lluita per la defensa i denúncia de la vulneració dels drets humans.

Una de les novetats de l'onzena edició del certamen es que assumeix el compromís de reduir l'impacte mediambiental mitjançant la creació d'Humans Film-Zero a través de la creació de produccions cinematogràfiques ecològiques que utilitzen paper reciclat i que siguen zero petjada ecològica. D'aquesta manera, el festival adquireix un compromís contra l'emergència climàtica.

L'edició de 2010 del Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València Humans Fests suposarà la seua consolidació internacional i expansió dels seus projectes i activitats. El festival comptarà amb pel·lícules de ficció i documentals en la secció oficial i amb pel·lícules de prestigi inèdites a la ciutat i que han participat en festivals internacionals com a Berlín, Sant Sebastià, Venècia o Toronto. Al mateix temps, es projectarà una secció de curts valencians i es premiarà, per primera vegada, el curtmetratge valencià de ficció o documental que denuncie la vulneració dels drets humans.

Una altra de les novetats destacades del festival són les seccions Humans Films, la producció audiovisual valenciana pròpia del festival que s'iniciarà amb un documental a Ucraïna, i futures(s) un programa educatiu en el qual es realitzen projeccions per a joves de totes les edats a València.

La nova direcció del festival fomentarà la projecció internacional del mateix amb activitats organitzades per les entitats col·laboradores i la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (Aecid). En aquesta secció anomenada futures(s) es desenvoluparà un programa internacional en el qual Humans Fest posarà a la disposició d'entitats de tot el món una sèrie de programes d'animació realitzats a València que es podran veure en països com Kenya, Ghana, el Senegal, el Brasil, Kosovo, El Salvador i França, entre altres.

El Humans Fest també participarà, en un major nombre de festivals, com a assessor d'obres relacionades amb els drets humans i premiant les obres de cada festival, amb acords en Prevalga the Animation, Skyline Benidorm Film Festival, Festival Emove a Madrid i Docs Buenos Aires a l'Argentina. A més, pertany a la xarxa internacional de cinema de Drets Humans, Human Rights Film Network que aglutina a 43 festivals per tot el món.