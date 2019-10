Mans Unides aplica l'agroecologia per a potenciar sistemes alimentaris sostenibles

Recuperar sòls, utilitzar fertilitzants orgànics, millorar l'alimentació de les famílies, restaurar parcel·les desboscades€ aquestes són algunes d'accions i beneficis que comprén l'agroecologia, i que Mans Unides aplica en els seus projectes, enfocats a millorar la vida de comunitats pobres mitjançant el cultiu sostenible de les seues terres.

L'agroecologia comprén medi ambient, aspectes socioculturals, i qüestions econòmiques i polítiques. Engloba la manera de produir, distribuir i consumir aliments, i la necessitat de desenvolupar polítiques alimentàries que tinguen en compte conceptes com la igualtat, la solidaritat, la democràcia, l'apoderament i l'ecologia. Proporciona als agricultors alternatives al desenvolupament davant el canvi climàtic.

En Mans Unides entenem que el canvi climàtic comporta canvis radicals en els nostres models de producció i consum, i per tant, apostar per l'agroecologia és un camí obligat.

Com a exemple d'aplicació d'agroecologia estan dues comunitats situades en la zona menys desenvolupada de l'oest d'El Salvador, en un projecte que duu a terme Mans Unides en col·laboració amb Càritas.

Es tracta dels municipis de Sant Lorenzo i Candelaria de la Frontera, les comunitats de la qual viuen en una pobresa extrema. La seua economia es basa en l'agricultura; en Sant Lorenzo predomina el cultiu d'hortalisses, i en Candelaria de la Frontera es cultiven grans bàsics, cacau, pastures i canya de sucre. Tots dos municipis es troben en les zones molt difícils per a l'agricultura i amb complicat accés a serveis bàsics.