Payasospital dedica el seu calendari solidari de 2020 al medi ambient

Dotze mesos plens de somriures i medi ambient. L'Albufera, el Saler, l'horta valenciana o els jardins del Túria són alguns dels espais naturals triats pels pallassos per a il·lustrar 2020, un any en què esforç, solidaritat i naturalesa s'unixen per a donar forma al calendari de Payasospital que es va presentar la setmana passada en El Corte Inglés del carrer Colon.

Amb la distribució d'este calendari es perseguix un doble objectiu: recaptar fons per a continuar amb el programa de visites i sensibilitzar sobre la labor que realitza l'associació amb els més xicotets i les seues famílies. Així mateix, i amb motiu de l'Any Internacional de la Naturalesa Saludable, l'ONG contribuix a la conscienciació i cura del medi ambient a través d'imatges de reconeguts espais naturals.

Sobre la base de les peticions registrades l'any anterior, Payasospital ha produït un total de 18.000 unitats (3.000 més que en 2019). «Centres educatius, hospitals, la nostra seu i els centres d'El Corte Inglés en la Comunitat Valenciana són els punts on es pot adquirir el calendari», va destacar en la seua presentació Sergio Claramunt, director artístic i fundador de Payasospital.

En este sentit, l'ONG compta per sisé any consecutiu amb la col·laboració d'El Corte Inglés que ha posat ja a la venda 1.300 exemplars repartits en els seus centres d'Alacant, Castelló, Elx i València. «Cada calendari suposa un donatiu íntegre de 3 euros per a Payasospital amb el qual s'ajuda a mantindre la seua activitat diària», va destacar Pau Pérez Rico, director de Comunicació i Relacions Institucionals d'El Corte Inglés a la Comunitat Valenciana.

També en col·legis i hospitals

Voluntaris de Payasospital i de les AMPAS de més de 40 centres educatius de tota la Comunitat Valenciana col·laboren també amb la distribució. Gràcies a esta labor altruista, podrà adquirir-se tant en els huit hospitals on exercix la seua labor l'ONG com en els col·legis col·laboradors.

La realització i impressió del calendari ha comptat amb la col·laboració de la fotògrafa valenciana Fátima Arroyo i d'empreses que, amb les seues aportacions o serveis, han fet possible la seua producció i venda: Indústries Alegre, Saggas, El Corte Inglés, Cartonatges La Plana, Aplikados i Gràfiques Taronger.

Al costat de la venda del calendari, Payasospital ha programat una gala benèfica que tancarà l'any del seu 20 aniversari. Baix el nom Vint de Festa, l'Auditori CAM a Alacant acollirà un espectacle clown músic-teatral el dissabte 3 de gener. Esta gala començarà a les 18 hores i en ella participaran 26 pallassos i pallasses de l'ONG.