Cent joves valencians i llatinoamericans debaten a València sobre el canvi climàtic, la sostenibilitat i la igualtat de gènere

La Fundación Entreculturas organitza fins dimecres 12 de febrer una trobada en la qual participen un centenar de joves de València, Burjassot, Manises, Alacant i la República Dominicana. En les sessions de treball, que s'inclouen en la Xarxa Generació 21 +, que agrupa joves d'Amèrica Llatina, Àfrica i Europa, s'intercanvien i debaten propostes sobre les accions de sensibilització, incidència i mobilització a nivell local i a nivell global que els diferents participants valencians i dominicans realitzen en defensa dels drets humans, per a lluitar contra el canvi climàtic, avançar cap a la sostenibilitat i caminar cap a la igualtat entre dones i homes.

En la reunió d'Alacant, a més, la delegació dominicana es reunirà amb 30 joves per a debatre sobre els drets de la infància, i compartiran una activitat de sensibilització sobre la situació en els xiquets i xiquetes que, en molts països en conflicte, són reclutats com a soldats o esclaves dels grups combatents.

Deu joves valencians i quatre docents de la Xarxa Solidària de Joves Entreculturas acudiran a Madrid al VII Encuentro Global Entreculturas del 13 al 16 de febrer, en el qual amb el lema «Es la hora de la igualdad», participaran més de 150 joves i professors de xarxes de set comunitats autònomes espanyoles i Txad, República Dominicana, Guatemala, l'Equador, l'Argentina, Colòmbia i Nicaragua.

Este fòrum, convocat amb caràcter d'urgència, abordarà les conseqüències dels reptes i desafiaments globals que estan empitjorant, i oferirà respostes a temes com la crisi climàtica, la igualtat de gènere i la desigualtat a nivell global. La coordinadora de la Xarxa Solidària de Joves Entreculturas a la Comunitat Valenciana, Encarna Durán, afirma que «creiem que l'educació és un mitjà per al canvi i la justícia social. Per això, impulsem aquestes xarxes d'intercanvi entre joves. Amb elles busquem impulsar una educació de qualitat, capaç de canviar la vida de les persones, crear espais de participació i que transforme la injustícia i la desigualtat».

La Xarxa Solidària Entreculturas funciona des de 2006 i en ella participen més d'un centenar de joves de Castelló, Alacant i València. En esta ocasió, compta amb el suport de Caixa Popular .

Xarxa de transformació

L'ONGD Entreculturas de la Compañía de Jesús treballa com una xarxa de transformació per al canvi social a través de l'educació. Mitjançant projectes de cooperació, accions de sensibilització i incidència política, programes de voluntariat, campanyes de comunicació, programes educatius i, sobretot, de la mà d'altres organitzacions socials, empreses, centres educatius, contraparts i múltiples aliats estratègics amb els quals, des de la mateixa lògica, teixim xarxes per al canvi.