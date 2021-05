Paco Juan és responsable de l’Àrea de Marketing i Vendes del Comerç Just d‘Oxfan Intermón. Reflexiona sobre les actuacions de la fundació per promoure un tipus de comerç més positiu.

Quines són les principals línies d’actuació d’Oxfam Intermón i en quins països es duen a terme?

Som una ONG de lluita contra la pobresa i la desigualtat en el planeta i estem presents a 90 països de tot el món. Els nostres programes han millorat, en l’últim any, la vida de més de 19,5 milions de persones. Una de les coses que fem és treballar per assegurar aliments i treball digne. En aquesta línia treballem en Comerç Just, important directament productes naturals o ecològics de països del Sud a Espanya que deixen beneficis en les seues comunitats d’origen. Els més coneguts són cafè, panela o xocolata.

Recentment s’ha celebrat el Dia Mundial del Comerç Just. En quins principis es basa el comerç just que promou la Fundació?

Oxfam Intermón promou els principis de comerç just defensats per un gran nombre d’organitzacions a tot el món. Són criteris que al nostre país ens semblen lògics però que en molts contextos, tristament, cal defensar i cercar. Alguns d’aquests principis són que els productes que comprem han d’estar lliures d’haver passat per xiquets esclaus, que no es perjudique el medi ambient en la producció, que es paguen salaris dignes, que homes i dones reben el mateix salari pel mateix treball, etc. No haurien de ser els principis del comerç just, sinó els del comerç sense més.

Com podem contribuir al comerç just i el consum responsable a nivell particular?

Hi ha moltes alternatives com comprar productes de proximitat, de temporada o ecològics. Fer-se soci de cooperatives de consum que impulsen aquests criteris, contractant la llum a casa amb empreses que només venen llum de fonts netes, tenint els nostres estalvis en entitats de crèdit que aposten per una banca amb valors, que no inverteixen en negocis nocius per a les persones o el planeta, etc. No és complex ni car. El consum és un acte quotidià amb el que podem millorar el nostre entorn i planeta.

Quins productes de producció local es comercialitzen des de la fundació?

Treballem amb diverses empreses i marques valencianes com Herbes del Molí o Cellers Fernández Pons. Al novembre passat posarem en marxa la venda de Taronges Ecològiques de València que respecten a les persones que les recullen i al planeta junt amb la Unió de Llauradors. Es tracta d’aplicar a la producció d’aliments tradicionalment locals —en breu llançarem oli d’oliva— els principis de comerç just. Donar suport és compatible amb treballar per un comerç just.

Quines iniciatives porteu a terme per promoure-lo?

Tenim 34 botigues a Espanya, quatre d’elles a la Comunitat Valenciana i una botiga en línia que tracta d’apropar el comerç just on no arriben les nostres botigues. Treballem en aliances amb altres ONG i amb empreses amb les que compartim valors per apropar el comerç just a més gent millorant la seua distribució, per exemple Consum; incloent ingredients de comerç just en noves categories de producte com iogurts; o col·laborant amb empreses com Caixa Popular en diferents accions promocionals que presenten alternatives de comerç just noves com poden ser les caixes de subscripció trimestral Unebox, que són una alternativa per a moltes persones que buscaven una forma d’ajudar. En aquesta línia, Caixa Popular sorteja a les seves xarxes socials deu caixes per donar a conèixer aquesta iniciativa solidària entre els seus seguidors i fomentar el comerç just.