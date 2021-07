El documental Asha. Històries de lepra i esperança,impulsat per la Fundació Fontilles per a visibilitzar l’experiència de dones índies que han superat la malaltia de la lepra i el seu estigma, ha guanyat el primer premi de la categoria «Promovent la igualtat de gènere» del SDGs in Action Film Festival. El certamen, en el qual s’havien inscrit al voltant de mil obres procedents de 96 països, està organitzat pel Departament d’Assumptes Econòmics i Socials de Nacions Unides per a promocionar el treball de persones i organitzacions en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’audiovisual, estrenat al gener de 2020, dirigit pel realitzador valencià Alberto Pla i finançat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, recull els testimoniatges de diverses dones que han patit lepra a l’Índia, així com el treball de prevenció, tractament, suport i inserció sociolaboral que desenvolupa Fontilles al país asiàtic.

Asha. Històries de lepra i esperança va ser rodat per un equip de quatre persones, que va romandre en diferents zones rurals i urbanes de l’Índia durant tres setmanes el mes d’agost de 2019.