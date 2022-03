El testimoniatge de dones bolivianes ha recorregut 20 municipis de la Comunitat Valenciana (Alcàsser, l’Alcúdia, Alfafara, Almussafes, Benifaió, Bocairent, Elx, Estivella, Gandia, Massanassa, l’Olleria, Ontinyent, Picassent, la Pobla de Vallbona, Polinyà de Xúquer, Ràfol de Salem, Xàtiva, Teulada, València i Vila-real) dins del programa de sensibilització «Ser dona al Sud» del Fons Valencià per la Solidaritat. La finalitat d’este projecte, realitzat dins del marc del Dia Internacional de la Dona i el qual ha arribat a un total de 705 persones, ha sigut donar a conéixer a la població del territori valencià la realitat de les dones i la lluita per la igualtat de gènere i contra la violència masclista als països del Sud, així com intercanviar experiències i coneixements amb el municipalisme valencià.

En els diferents municipis on l’equip bolivià de «Ser dona al Sud» ha participat, s’han mantingut reunions de treball amb personal polític i tècnic per a compartir experiències, coneixements i realitats en matèria de polítiques locals per aconseguir la igualtat real entre dones i homes i per la lluita contra la violència de gènere, així com s’ha mostrat la incidència i resultats del projecte de cooperació al desenvolupament del Fons «Creant cercles d’aprenentatge amb dones líders des de l’apoderament de representants polítiques». La delegació boliviana també ha realitzat xarrades -a espais municipals dirigides a la població en general i a instituts dirigides a persones joves- on les dones del Sud han compartit la seua realitat, han reflexionat sobre la rellevància de la participació política de les dones en totes les parts del món per a l’exercici dels seus drets i han dialogat respecte a la importància de la igualtat real entre dones i homes.

A més, esta edició de «Ser dona al Sud» ha comptat amb una jornada, la qual es va realitzar a Xàtiva, on es van mostrar al públic en general l’avanç en incidència política de les dones al Sud gràcies a la cooperació internacional del municipalisme valencià mitjançant el Fons, i es va desenvolupar una taula redona on regidores de la Comunitat Valenciana i de Bolívia van compartir les seues experiències com a dones en el marc de la participació política municipal.