El Humans Fest ha iniciat la seua crida a voluntariat per a 2022, sent una oportunitat per a persones que vulguen desenvolupar habilitats relacionades amb l’organització d’un esdeveniment cultural i internacional, la creació cinematogràfica i l’activisme pels drets humans. Des de Humans Fest s’ofereixen horaris flexibles, per a facilitar la conciliació amb estudis i treball, així com certificat de participació. Les persones interessades poden inscriure’s fins al 15 de maig en la web oficial www.humansfest.com.

De fet, els i les integrants del voluntariat formaran part del nou equip del Humans Fest, que enguany ha passat a estar liderat per Majo Siscar, periodista amb 15 anys d’experiència en la cobertura de temes socials per Europa i Amèrica Llatina. Autora del llibre Tremendas, luchadoras latinoamericanas (2019), actualment combina el seu treball en el programa televisiu «Lo de Évole», de la Sexta, amb la direcció del festival. Majo Siscar ha confiat en altres dones especialitzades en comunicació social i en cinema, per a desenvolupar la XIII edició del Humans Fest. En concret, l’equip el completen Cristina Vivó, com a coordinadora de producció, Pilar Almenar, com a coordinadora de sensibilització, i Laura Bellver, com a coordinadora de comunicació. Així mateix, compten amb el suport de Carmen Martí, responsable de comunicació de Fundación por la Justicia, entitat organitzadora del festival, així com l’equip tècnic d’aquesta entitat, amb àmplia trajectòria en drets humans: Claudia Squillacioti, Elena Vecino i Pilar Durán.