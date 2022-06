Caixa Popular ha llançat la 2a Convocatòria d’Ajudes a la Igualtat, una convocatòria per a la realització de projectes d’igualtat de gènere que es finançarà amb un fons de 10.000 euros. El fons de l’ajuda s’ha constituït gràcies a la recaptació de la Targeta Dona de Caixa Popular, la primera targeta bancària que promou la igualtat de gènere i que destina un 0,7 per cent dels beneficis obtinguts per utilitzar-la a projectes socials que fomenten la igualtat entre les persones.

Demà dimarts 21 de juny a les 19 hores se celebrarà a l’Umbracle del Jardí Botànic de la Universitat de València l’acte d’entrega dels premis als tres projectes premiats. Estarà conduït per la periodista valenciana Emma Tomàs i amenitzat per l’acústic del grup El Diluvi. Durant l’esdeveniment, els finalistes explicaran els seus projectes i la destinació de l’ajuda. Entre els més de 50 projectes que s’han presentat, els treballadors i treballadores de Caixa Popular i els usuaris de la Targeta Dona han decidit el resultat final a través de la seua votació en línia. El projecte amb el nombre més elevat de vots i que ha resultat guanyador és «Educant en igualtat» de Menuts de València. Esta iniciativa, premiada amb 6.000 euros, se centra en un projecte de coeducació i prevenció de la violència de gènere per al centre d’acolliment «Casa de las andorinas» per als menors que es troben en situació de guarda o tutela per part de l’administració. El segon projecte finalista, que obtindrà 3.000 euros, és «Dona i salut mental» de Asociación Menstopia, que impulsa tallers vivencials de sensibilització i d’autodefensa enfocats a dones diagnosticades en Salut Mental en els quals es treballen la prevenció, la intervenció i el desenvolupament d’una autonomia efectiva i real. Per últim, el tercer finalista rebrà 1.000 euros i és el projecte «Adicció i violència contra la dona» de Asociación Avant Acción Social, que genera una intervenció especialitzada i de qualitat per a dones amb trastorn addictiu que han experimentat violències masclistes, proporcionant un espai propi i segur per a la recuperació integral en l’àmbit psicològic, social i laboral. La iniciativa de la convocatòria d’ajudes forma part del projecte Caixa Popular Dona, que comprén diferents accions per a promoure la igualtat entre les persones, un dels valors de l’entitat des que es va crear l’any 1977.