El Fons Valencià per la Solidaritat ha celebrat al Centre Cultural de Xàtiva-CCX la seua assemblea general ordinària de socis, considerada clau per al desenvolupament funcional de l’entitat, i este any també per a continuar reafirmant el compromís dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana membres del Fons amb la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament.

Pel que fa als temes tractats, es van ratificar les noves altes de 2021 com a socis del Fons dels municipis d’Aielo de Malferit, Albalat dels Tarongers, Cerdà, Favara, Gilet, Llíria, Moixent, Quartell, Ráfol de Salem i Torres Torres, així com les noves altes del primer semestre de 2022 de les localitats de Quart de les Valls i Viver, ascendint els membres de l’organització en l’actualitat a 125 municipis i 9 mancomunitats. És per tant que el Fons Valencià ha incrementat en socis i consolida la seua tendència de creixement a les tres províncies de la Comunitat Valenciana i a les comarques valencianes. En matèria de projectes executats en 2021, han tingut un fort impacte les àrees de cooperació internacional al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament. Pel que fa als projectes de cooperació internacional al desenvolupament, s’han executat un total de cinc als països del Sud (Bolívia, l’Equador i el Salvador), junt amb la col·laboració de diferents contraparts i administracions. Mitjançant estos projectes s’ha treballat en matèria desenvolupament socioeconòmic, capacitació tècnica, turisme, participació ciutadana, gènere i joventut, beneficiant de manera directa a un total de 1.168 persones, i de manera indirecta a més de 30.000. A més, s’han desenvolupat dos projectes d’acció humanitària a Bolívia i l’Equador amb els objectius de col·laborar a la prevenció i mitigació de la covid-19 i d’adaptar serveis socials a la situació pandèmica. Per altra banda, a la Comunitat Valenciana s’han desenvolupat un total de tres projectes d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global sensibilitzant, amb la realització de 150 activitats, sobre la importància dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, d’un desenvolupament humà, just, equitatiu i sostenible i de la solidaritat, al voltant de 6.000 valencians i valencianes de fins a 17 municipis diferents. Augmenten els ingressos En l’àrea econòmica, 2021 ha suposat un augment del 10,24 % del total dels ingressos (496.520,15 euros en 2021 enfront dels 450.387 eurosde 2020), destacant el compromís de les entitats locals sòcies amb el Fons, ja que el 97,01 % han fet efectiu o meritat la seua aportació dins de l’exercici, i de les diferents institucions valencianes, les quals han augmentat en un 7,5 % les subvencions destinades a projectes del Fons (215.000 euros en 2021 enfront dels 200.000 de 2020). Així mateix, el Fons Valencià va tancar l’exercici amb estabilitat financera com a conseqüència d’una gestió econòmica basada en les necessitats, la realitat, la transparència i la prudència. Respecte als projectes aprovats per a 2022, el disseny d’estos ha estat marcat per la reactivació socioeconòmica posterior a la pandèmia global provocada per la covid-19. El Fons Valencià durant 2022 iniciarà un total de 14 projectes, dels quals 10 són de cooperació internacional al desenvolupament i amb els quals es pretén iniciar, consolidar i adaptar projectes als països del sud (Bolívia, l’Equador i el Salvador) en matèria de capacitació tècnica, desenvolupament socioeconòmic, turisme, participació ciutadana, gènere, joventut i accessibilitat.