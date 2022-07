Farmamundi ha presentat la seua memòria anual 2021, on destaca que va desenvolupar més de 100 projectes, programes i iniciatives de salut molt centrades en la prevenció de la covid-19 que estan ajudant a millorar la qualitat de vida d’1.913.635 persones.

Per a Farmamundi el 2021 ha suposat un gran repte poder respondre a les emergències dins del termini i en la forma escaient. «Hem enviat 123 tones de medicaments, material sanitari i de protecció a 37 països del món, repartits en 253 enviaments diferents. Hem treballat amb intensitat en la gestió de subministraments molt complexos, a causa de la situació d’emergència ocasionada per la covid. Destaquem pel volum de subministraments i la urgència dels enviaments 27 operacions en huit països: Bolívia, el Brasil, Guinea Equatorial, Haití, l’Índia, Líban, Paraguai i Tunísia; en els quals s’han repartit 35 tones d’ajuda humanitària sanitària per a combatre la pandèmia», ha detallat Joan Peris, director general de Farmamundi.