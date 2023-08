La Fundació Fontilles, entitat valenciana que treballa per la salut i el benestar de col·lectius vulnerables des de la seua creació en 1902, està culminant la rehabilitació del centre de referència en lepra del municipi indi de Chilakalapalli, en el districte de Vizianagaram, situat en l’est del país.

El projecte, visitat a principis del mes d’agost pel responsable de cooperació internacional de l’entitat, Eduardo de Miguel, beneficiarà a 257.000 persones i inclou la reconstrucció de l’hospital i la seua dotació amb equipament sanitari; la captació de personal per als centres de salut de la zona i la seua formació mitjançant cursos de qualificació; l’adquisició i dotació de dues clíniques mòbils; i l’ampliació del servei de salut a altres malalties prevalents a la regió, com la filariasis, la malària, el VIH/sida o la covid-19.

Des de la seua construcció en 1953 per la Gandhi Memorial Leprosy Foundation, l’hospital de Chilakalapalli ha atés milers de pacients procedents de quatre districtes endèmics en lepra i la població de la qual viu en condicions d’extrema pobresa: Vizianagaram, Srikakulam i Visakhapatnam, en l’estat de Andrah Pradesh, i Koraput, en l’estat de Orissa.

Serveis prestats

Els serveis prestats inclouen el treball de camp i el diagnòstic ambulatori per a la detecció precoç de la malaltia i la prevenció de discapacitats associades, així com l’ortopèdia i l’assessorament a les persones afectades i als seus familiars. A més, el centre facilita atenció hospitalària a casos amb complicacions, com el tractament d’úlceres greus, la fisioteràpia per a la correcció primerenca de discapacitats, la derivació a la unitat quirúrgica i l’atenció pre i postoperatòria.

Les autoritats de l’Índia van informar en 2021 de la detecció de 75.394 nous casos de lepra, el 53,6 % dels 140.594 registrats aquest any en el món. Una desena part d’ells, aproximadament, es concentra en els quatre districtes en els quals treballa l’hospital de Chilakalapalli, situats en una extensa zona boscosa amb nombrosa població tribal distribuïda de manera dispersa en el medi rural, dependent de la recol·lecció de productes forestals o de l’agricultura, amb altes taxes d’analfabetisme i desocupació.

Des que en 2005 el govern va declarar l’eliminació nacional de la malaltia, l’atenció a les nombroses persones de la regió sense accés a atenció primària ha quedat limitada als programes d’organitzacions no governamentals.