El Projecte Emys troba dues tortugues a la marjal de Rafalell i Vistabella

Per tretzé any consecutiu, Acció Ecologista-Agró ha tornat a convocar, amb la col·laboració d'Ambiens, el Projecte Emys, el major voluntariat mediambiental del País Valencià, a la Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell (Horta Nord, València). Concretament del 7 al 14 de maig, període durant el qual s'han realitzat quatre voluntariats per realitzar el seguiment de les poblacions de tortugues d'estany europees (Emys orbicularis) i tortugues d'aigua ibèriques o de rierol (Mauremys leprosa) que habiten en este aiguamoll.

En els nou mornells instal·lats en tres llacunes diferents, gràcies a l'ajuda de 45 voluntàries, el Projecte Emys ha localitzat enguany dues tortugues d'aigua ibèriques: una recaptura d'exemplar adult i un juvenil no censat fins a la data. A més a més, han pogut identificar altres espècies autòctones com la llisa (Chelon labrosus), l'anguila (Anguilla anguilla) o la serp d’aigua (Natrix maura). També 106 gambetes d'aigua dolça. I això és una molt bona notícia, ja que la presència d'este crustaci endèmic, no molt abundant pel mal estat de conservació en què es troben les zones humides, ens indica la bona qualitat de l'aigua que té ara la marjal. Sense oblidar els dos petxinots de l’espècie Anodonta anatina, catalogada en perill d’extinció, trobats a mà.

Seguint amb les bones notícies, en esta edició no s'ha trobat cap tortuga exòtica i invasora. No obstant, sí que s'han capturat i retirat del medi natural, 36 perca sols (Lepomis gibbosus), 129 carrancs americans (Procambarus clarkii), 3 carpins (Carassius carassius) i 2 carpes (Cyprinus carpio).

Voluntaris treballant en la marjal de Rafalell i Vistabella / AE-Agró

Suport de Caixa Popular

Esta edició del Projecte Emys en Rafalell ha sigut coordinada per l'equip d'AE-Agró del Tancat de la Pipa en col·laboració d'Ambiens. Ha rebut el suport de la Generalitat, ha comptat per tercer any consecutiu amb el de Caixa Popular i, com en edicions anteriors, també amb el de les dues administracions implicades en el projecte del Tancat de la Pipa: la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i l'Ajuntament de València.

Des d’AE-Agró agraeixen la col·laboració de totes i tots els voluntaris que han fet possible el Projecte Emys 2024 en Rafalell. Finalment, recorden que el voluntariat acaba d’arrancar i conviden a totes les amants de la natura a sumar-se al Projecte Emys. De fet, actualment s’està desenvolupant al Tancat de la Pipa i la Marjal d’Almenara -en esta última zona per part dels voluntaris sèniors d’Agró i alumnes en pràctiques sense fer convocatòries obertes al públic-. Però més endavant es durà a terme en el Barranc de l’Horteta de Torrent, la Marjal de Moncofa, el riu Magre al seu pas per la subcomarca del Marquesat, l’Ullal de Senillera en Albalat de la Ribera, el Pont Sec en el Barranc del Carraixet, el Barranc de Barxeta en Carcaixent, les llacunes de Montserrat, el Barranc del Pelós en Xiva, el riu Canyoles al seu pas per Xàtiva, l’Ullal de la Muntanyeta dels Sants en Sueca i el riu Palància al seu pas per Begís. Per a apuntar-se i rebre més informació, l’adreça de contacte és projecteemys@gmail.com.