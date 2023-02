L’electricitat s’ha convertit en un dels grans contratemps de l’últim any. Més enllà de la seua dimensió geopolítica, ningú és alié a l’evolució d’uns preus en la factura elèctrica que moltes vegades resulten inassumibles. Per això, de cara a enfrontar aquesta realitat, l’Oficina de l’Energia vol arribar a tots els valencians instal·lant una caseta en la Plaça de l’Ajuntament que estarà operativa el divendres i el dissabte entre les 10 i les 14 hores.

Aquesta caseta s’impulsarà en el context de la Setmana del Dret a l’Energia de València i servirà per a informar sobre els serveis prestats per les Oficines d’Energia obertes a Aiora, Torrefiel i Parc de l’Oest.

Tres oficines a les quals prompte se sumarà una quarta. En concret, el dimecres 1 de març s’inaugurarà en el barri de Benimamet una oficina itinerant, que farà els seus primers passos en pedanies com Borbotó, Benifaraig o Carpesa. La seua finalitat serà la de portar l’assessorament sobre energia a la resta de barris i pobles de València.

Aquest servei del Cap i Casal va començar en 2019, quan va obrir les portes de la primera Oficina de l’Energia al carrer José María Haro (Aiora). La idea era crear una finestra única per a impulsar la transició energètica de la ciutat, oferint un servei públic i gratuït d’assessorament personalitzat, tallers i activitats sobre energia i especialment sobre eficiència energètica i energies renovables. «En el seu moment pensem que aquest era un servei imprescindible per a la ciutadania. Des de l’Ajuntament de València apostem per ell i el temps ens ha demostrat que teníem raó. Parlar de transició energètica, emergència climàtica o estalvi d’energia no estava en l’agenda de tots. Hui, amb la guerra d’Ucraïna, la crisi energètica i l’augment de preus de l’energia, tots i totes hem posat la qüestió energètica en les nostres converses», afirmen des de la fundació municipal València Clima i Energia. Però el servei no es queda en el monitoratge d’aquesta conversa a gran escala, sinó que facilita millores de tipus material. Per exemple, a partir de la informació facilitada per les Oficines de l’Energia, els propietaris d’un bar o d’una fruiteria que es van adherir al programa municipal de comerços sostenibles han pogut estalviar-se al voltant del 25 % de la seua factura de llum i de gas. De la mateixa manera, moltes persones han pogut salvar el tràmit burocràtic i beneficiar-se del Bo Social per a famílies vulnerables, amb estalvis de fins al 80 % en la factura elèctrica, gràcies a l’assessorament d’aquest servei municipal, un servei que assessora fins i tot a qui canvia les finestres de la seua casa o l’escalfador de l’aigua i vol percebre les ajudes de la Conselleria d’Economia.

Formació i prestigi

El treball de l’Oficina de l’Energia es desenvolupa en quatre línies d’actuació: garantir el dret a l’energia, promoure l’eficiència energètica, fomentar les energies renovables i impulsar una cultura de transició.

Aquests grans eixos, impulsors d’una dinàmica de barri cap a un nou model energètic més net, es fonamenten en el citat assessorament personalitzat al ciutadà i també en un itinerari formatiu compost de diversos tallers informatius, amb títols com «Energia per a totes, gestions per a garantir el dret a l’energia de les persones vulnerables», «Entén la teua factura d’electricitat, passos a seguir per a pagar menys», «Estalvia energia en la teua llar, gasta menys i viu millor», o «Genera energia en el teu barri, forma part d’una comunitat energètica».

Com es pot veure, l’Oficina de l’Energia ajuda a combatre els preus energètics tirant de recursos propis, però també assessora en estratègies que connecten al ciutadà amb el seu barri de cara a impulsar una transició més àmplia i, per tant, més efectiva. Aquest treball ha tingut transcendència dins i fora de València. «En 2021 més de 4.000 persones es van beneficiar directament dels serveis que presta l’Oficina de l’Energia i més de 6.000 van participar de manera directa o indirecta de les seues activitats. Recentment ha sigut reconeguda en els premis nacionals de l’Associació d’Agències Espanyoles de Gestió de l’Energia (Eneragen) i a l’octubre va rebre en el Museu Reina Sofia de Madrid el premi Sustainability Actions 2022 per impulsar l’estalvi energètic en centres educatius. L’èxit de l’Oficina de l’Energia és incontestable. Perquè ho han reconegut fora de València, però sobretot perquè d’alguna manera ha ajudat a millorar la vida de molts veïns i veïnes de València», afirmen en l’Oficina de l’Energia.