La detenida por el asesinato del asesor inmobiliario en Manises grabó el crimen con su móvil

Una relación sexual pactada en la calle que vuelve a terminar en un intento de robo y un crimen por asfixia. Es la conclusión de la investigación llevada a cabo por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional tras el hallazgo, a primera hora de la tarde del pasado día 20, del cuerpo sin vida del asesor inmobiliario José María Ll. en el salón de un apartamento que había alquilado solo 15 días antes en el edificio Nau de Manises, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV.

De momento, ya han sido detenidos, tal como también avanzó este diario, dos de los tres presuntos autores del homicidio, Rosa María R. F. y su primo, Antonio F. C., ambos españoles y vecinos de Manises, quienes se encuentran en prisión desde el pasado viernes, por decisión de la jueza de guardia de Quart de Poblet, han informado fuentes del TSJCV.

Buscaban hacerse con su dinero

El asesinato de José María Ll. fue descubierto, precisamente, gracias a la llamada que realizó Rosa María al 112, arrepentida de lo que había pasado diez horas antes en el apartamento 108 del edificio Nau. Y no solo llamó para informar de la existencia del homicidio, sino que a los primeros policías locales de Manises que acudieron a buscarla tras esa llamada a Emergencias ya les anunció que tenía pruebas de que ella no estaba implicada en el crimen: los audios grabados por ella misma con su móvil mientras su primo y el tercer presunto implicado, que aún no ha sido detenido, presuntamente torturaban hasta la muerte a su víctima para que les dijera el PIN de su tarjeta de crédito.

La investigación policial, que consta en el atestado que ya obra en manos de la jueza de Instrucción número 1 de Quart de Poblet, que será quien dirija el caso, establece, a partir de las afirmaciones de Rosa María ante todos los agentes de Policía con los que tuvo contacto en algún momento a lo largo de ese miércoles, 20 de marzo, que habían conocido a José María Ll. de manera casual en las pasadas Fallas.

Una cita que acabó en homicidio

La mujer también aseguró que el asesor inmobiliario pretendía tener una relación sexual con el tercer presunto implicado, un amigo de los dos primos, con quienes estaba el día que conocieron a José María.

La presunta homicida, de quien los investigadores consideran que es la supuesta inductora del robo, ha afirmado en sus declaraciones, asistida por una letrada del turno de oficio (al igual que el otro detenido), que José María presumía de tener una buena posición económica y que hizo ostentación de llevar dinero encima durante ese encuentro fallero.

Así las cosas, el tercer presunto implicado habría aceptado verse con el asesor inmobiliario en su apartamento, en Manises, después de la Cremà. Pero no llegó solo. Con él estaban Rosa María y Antonio.

Grabaciones con el móvil

Según se deduce del testimonio de la investigada, el plan era que los dos hombres torturasen al asesor para que les facilitara el número clave de su tarjeta bancaria y vaciarle la cuenta, pero las cosas no salieron como debían, asegura la acusada, quien habría grabado con su móvil parte de la agresión que acabó en el homicidio de José María Ll. De momento, no está claro si esas grabaciones fueron realizadas con el fin de extorsionarle posteriormente.

Investigan el homicidio de un hombre en una vivienda de Manises / M.A. Montesinos.

Además, el sistema de videovigilancia del edificio, tal como ha venido informando Levante-EMV, grabó sin que ellos lo supieran el momento en que los tres accedían por la puerta del zaguán C –el inmueble tiene tres portales–, que habitualmente está abierta porque no cierra bien. De hecho, ni siquiera tuvieron que llamar al timbre.

Estrangulado con una prenda

Una vez arriba, habría sido José María quien, ajeno a lo que iba a suceder, habría abierto la puerta de su apartamento, momento en que se encontró con los tres. Eran alrededor de las 4.30 horas. Todo sucedió muy rápido.

Los golpes fueron a más, le colocaron una prenda en el cuello y apretaron. Cuando se dieron cuenta, la víctima había dejado de respirar. Su cuerpo quedó tendido en el suelo, entre el sofá y la cama, ya que se trata de una pequeña vivienda diáfana, sin tabiques. La autopsia, practicada al día siguiente por dos médicos forenses en el Instituto de Medicina Legal (IML) de València, confirmó la muerte por estrangulamiento.

Saltó la alarma de la escalera de incendios

Los presuntos asesinos huyeron, pero no a través de la puerta principal, sino por la de emergencia, utilizando la escalera de incendios. No hay cámaras en esa salida, pero sí una alarma, que se activa cuando alguien abre esa puerta. Y el aviso de apertura saltó a las cinco de la madrugada.

Solo diez horas después, a las tres de la tarde, Rosa María R. F. llamaba al 112 para confesar el crimen y tratar de desvincularse de él.

De momento, ya está en prisión, al igual que su primo, ambos como presuntos autores del homicidio, a la espera de dilucidar la participación. Mientras, la Policía Nacional prosigue la búsqueda del tercer sospechoso, cuya detención podría producirse en breve.