Hallan más de una treintena de gatos muertos en un desahucio en Piles

La casa de los horrores de los mininos se encuentra en Piles. Una intervención judicial cuando se procedió ayer al desahucio de una vivienda del carrer Nou de esta localidad de la Safor, tras un año de impagos por parte de la antigua inquilina y actual okupa del inmueble, destapó un espeluznante escenario tras hallar restos de más de una treintena de gatos muertos repartidos por todas las estancias de la casa.

La comisión judicial, acompañada de la Policía Local de Piles, no daban crédito a lo que veían. Los restos animales, algunos ya esqueletizados y otros en proceso de descomposición, junto a otros félidos muertos recientemente daban muestras del largo periodo de tiempo al que se remontarían estos presuntos malos tratos a los gatos, que supuestamente habrían muerto por desnutrición.

Inmediatamente se dio parte al Seprona de la Guardia Civil, cuyos agentes se desplazaron a esta vivienda de Piles para investigar lo ocurrido. Los investigadores han abierto diligencias por un presunto delito de maltrato animal, y tan pronto como concluyan el atestado lo remitirán a la Fiscalía de Medio Ambiente de València.

En el momento en el que se procedió a la entrada en la vivienda que iba a ser desahuciada, la mujer de unos 60 años que reside en ella, y que presuntamente acumulaba en el domicilio decenas de gatos en condiciones insalubres, no se encontraba allí. La Guardia Civil le tomará declaración por estos hechos.

Los vecinos la describen como una mujer solitaria, que apenas hablaba con nadie, y que se llevaba a todos los gatos que encontraba a su casa, aunque como se ha podido comprobar posteriormente no se preocupara de sus cuidados, higiene y alimentación.

La propietaria de esta casa, situada en pleno centro de Piles, llevaba cerca de un año denunciando no solo los impagos, sino la situación de abandono en la que podía encontrarse su vivienda, así como los animales que en ella pudieran encontrarse.

Dejadez administrativa

No obstante, en las reiteradas ocasiones en las que agentes de la Policía Local de Piles acudieron al inmueble para atender estas reclamaciones, nadie les abrió la puerta. Al no autorizar el juzgado la entrada en el citado domicilio, la policía no podía actuar.

Los vecinos critican la dejadez administrativa, ya que también habían alertado de los malos olores procedentes del interior de la casa. Pese a ello, no fue hasta ayer que el juzgado autorizó la entrada para proceder al desahucio, con lo que se desconoce el tiempo que se habrá prolongado el sufrimiento de los animales.

Los agentes de la Policía Local solo encontraron un gato con vida, el cual se hizo cargo una voluntaria del municipio. El resto estaban ya fallecidos, y debido a la acumulación de restos por toda la cada no se ha podido establecer todavía el número exacto de gatos muertos. Las fuentes consultadas por este periódico hablan de entre 30 y 50 animales.

Una de las preocupaciones es que la hasta ayer moradora de la casa, se llevó cuando se marchó algunos de los mininos vivos, con lo que urge saber su ubicación para comprobar su estado, y en caso de acreditarse el presunto maltrato animal que se le prohiba la tenencia de los mismos.