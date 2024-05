Un vecino de Orriols apuñala al hermano menor del autor del atropello del niño: "Esto, por lo que ha hecho"

De nuevo la violencia hizo correr la sangre por las calles de Orriols. En esta ocasión, la víctima es precisamente el hermano menor de Ángel C. S., el joven que esta semana se entregó a la Policía Local de València al saber que lo estaban buscando por el atropello del pequeño –el niño de siete años arrollado en un paso de peatones de la avenida Hermanos Machado de València el pasado domingo–. Por las palabras que pronunció su presunto agresor, quien también resultó herido tras ser presuntamente atropellado, detrás de esta nueva agresión que ha vuelto a llenar de policía el barrio estaría precisamente el arrollamiento del menor. «Lo que tu hermano hizo lo tienes que pagar tú», escuchó un testigo. Otros aseguran que, mientras le clavaba el cuchillo a Aarón C. S., uno de los hermanos menores de Ángel C. S., su presunto agresor le habría dicho: «Esto, por lo que ha hecho tu hermano».

El supuesto autor de la agresión con arma blanca es un vecino de Orriols de 71 años, identificado como Matías O. C., a quien describen en el barrio como «un hombre tranquilo» y «buena gente». Al parecer, este hombre, ahora arrestado, ya había tenido problemas previos con el hermano del presunto autor del atropello, Aarón C. S., conocido en el barrio como ‘Chucky’. Según refieren algunos testigos, Matías acusaba a Aarón de haberle robado hasta en dos ocasiones, por lo que no se descarta que la discusión inicial fuera realmente por esa razón, por mucho que verbalizase luego, cuando ya lo estaba acuchillando, que lo hacía como una suerte de venganza por la acción de su hermano.

«Lo vais a pagar todos»

Otros testigos afirman que también le espetó que «lo vais pagar todos», en alusión al resto de la familia, o que «este no va a ser el último acuchillado de los tuyos» por la acción que se le imputa a Ángel C. S., acusado de atropellar al niño cuando este cruzaba un paso de peatones en verde. Tal como ha venido publicando este diario, el BMW serie 3 gris antracita del acusado arrolló al niño a más de 100 kilómetros por hora, esquivando los coches que estaban detenido en el semáforo en rojo y sin rozar siquiera el freno. Tampoco frenó después, sino que aceleró y se perdió hacia la CV30.

El acuchillamiento se produjo en la calle San Juan de la Peña de València, ante el portal de la finca en la que residen tanto Ángel como Aarón con su familia, en torno a las 17.20 horas de la tarde de ayer viernes. El joven, de 20 años, fue trasladado de urgencia por sus propios familiares al Hospital Clínico.

El presunto agresor fue atropellado en circunstancias que se investigan tras su enfrentamiento con el joven acuchillado. Algunos testigos aseguran que ambos se agredieron mutuamente. El detenido fue trasladado por una ambulancia del SAMU al Hospital La Fe, con un traumatismo craneoencefálico.

Por su parte, el joven acuchillado presentaba tres heridas en el cuello y en un brazo, pero su vida no corrió peligro en ningún momento. De hecho, recibió el alta a última hora de la tarde del viernes.

Agentes de la Policía Nacional informaron de que al arrestado –evacuado también al hospital– se le imputa un delito de lesiones por acuchillar al hermano del presunto autor del atropello, así como un delito de atentado a agente de la autoridad, ya que ofreció resistencia y se enfrentó a los agentes con la misma arma blanca con la que presuntamente hirió a su víctima.

Ángel C. S. se niega a declarar

Por otro lado, Ángel C. S., que mientras sucedía el acuchillamiento de su hermano permanecía en un calabozo del complejo policial de Zapadores, se acogió ayer a su derecho a no declarar ante los agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que instruyen el atestado por el atropello.

El detenido, que se entregó a la Policía Local el jueves, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, será puesto esta mañana a disposición del juzgado de guardia, no solo por los tres delitos que se le imputan a raíz del atropello del menor, sino también por un ingreso en prisión que tenía pendiente y por la denuncia por violencia de género que le puso su exnovia el pasado lunes, un día después del arrollamiento del niño.

El abogado del acusado, el penalista Andrés Zapata, explicó ayer que su cliente no ha prestado declaración ante la Policía Nacional porque la causa está declarada secreta, lo que le impide acceder a las pruebas incriminatorias contra el arrestado, ya que los agentes «no han accedido a mostrarnos ninguno de los elementos esenciales que sustentan la acusación», algo que volverá a solicitar este sábado en sede judicial.