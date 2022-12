La historia de amor entre Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau salta a la pequeña pantalla con «La última», la serie de Disney + con la que la cantante debuta como actriz. La relación entre la ‘extriunfita’ y el hijo de Ana Duato comenzó hace cuatro años, cuando la catalana acababa de salir de la academia. Ahora han unido fuerzas para lanzar una serie dirigida a las nuevas generaciones, el público potencial de ambos, ya que Bernardeau es una de las estrellas incipientes de la ficción española gracias a su papel en la serie «Élite» y Aitana es la musa de la música para niños y adolescentes.

En «La última», la cantante da vida a Candela, una joven que ha sufrido mucho como consecuencia del bullying. La producción deja entrever las consecuencias que este acoso puede tener en una persona a largo plazo. Sus fantasmas vuelven a atormentarla cuando se enamora de Diego, un viejo compañero de instituto, al que interpreta su actual pareja.

Otra de los temas que atraviesan la trama de la serie es la precariedad laboral que padecen los más jóvenes. Así como la meritocracia. Precisamente, la actriz ha recibido críticas en este ámbito, ya que la han acusado de ejercer intrusismo laboral, ya que es cantante. «El odio que me va a llegar es algo que yo no puedo cambiar. Es lo que hay, lo que va a haber. Por supuesto que la gente va a estar predispuesta a fijarse en qué está haciendo Aitana. Pero porque no la conocen como actriz, la conocen como Aitana la cantante», ha explicado la artista en una entrevista. Lo cierto es que la serie no ha podido ser más familiar, ya que la productora encargada del proyecto ha sido la de Miguel Ángel Bernardeau y Ana Duato, padres del actor y suegros de la cantante. También son los creadores de «Cuéntame cómo pasó».

La serie cuenta con cinco capítulos y está dirigida por Eduard Cortés (’Merlí’) y Abigail Schaaff (’El Ministerio del Tiempo’). Schaaff (’Isabel’, ‘El Ministerio del Tiempo’), Jordi Calafí (’Malaka’, ‘El Ministerio del Tiempo’) y Joaquín Oristrell (’Cuéntame cómo pasó’, ‘La tribu’) son los creadores.

Miguel ha impresionado a la crítica internacional con su participación en la serie alemana «1899»

A la pareja no le puede ir mejor. Miguel ha impresionado a la crítica internacional con su participación en la serie alemana «1899», donde interpreta a Ángel, un español que sueña con emigrar a Nueva York. Actualmente está grabando «Zorro», una producción televisiva donde interpreta al héroe enmascarado en Amazon Prime.

Aitana, por otra parte, ha finalizado su gira por Latinoamérica. Ha actuado en México, Uruguay y Argentina. Acaba de participar en su segundo proyecto como actriz, en ‘Tras la pared’, donde es protagonista. La película está dirigida por Patricia Font, ganadora del Goya a Mejor Cortometraje de Ficción por ‘Café para llevar’, y llegará al cine muy pronto.