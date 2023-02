Bombonas de butano, paraguas, pelotas, cajas de herramientas, bocinas, bolsas de basura… cualquier elemento puede tener una segunda vida. Si no, que se lo pregunten a los operarios del centro de reciclaje de la función Trash!, la última producción de la nueva compañía Töthem Company en colaboración con Yllana. En la obra, que se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, cuatro ‘ imaginativos’ operarios dan nuevos usos a todos los desechos que llegan al lugar, haciendo con ello reflexionar al público sobre el exceso de consumismo. Porque Trash!, que este fin de semana se podrá ver en La Rambleta, es comedia, percusión y reciclaje. Una mezcla que se entiende aun mejor al observar los creadores de la compañía, Gorka González y Jony Elías que han trabajado para Mayumaná, Toompako o Yllana, por ejemplo.

«Con nuestra ópera prima queríamos plasmar la energía de la percusión de alto voltaje», afirma Gorka González, quién ha dirigido una docena de espectáculos donde los materiales reciclados siempre han sido los protagonistas. El actor, director y músico Jony Elias, por su parte, remarca que se trata de la suya es una propuesta «llena de energía, música y humor».

Trash! es un espectáculo que no da tregua, que transmite vitalidad con la poderosa energía de las coreográficas percusiones realizadas con instrumentos inverosímiles que proceden de objetos de desecho reciclados . Con un arte mayúsculo, Bruno Alves, Frank Mark, Gorka González y Miguel Ángel Pareja le sacan partido a fregonas, cascos, botellas de plástico, herramientas y, cómo no, a sus propios cuerpos. Porque Trash! no es ruido. Es música. Una música que consigue con temazos como el «Para Elisa», «Stand by me» o «We Will Rock You» levantar al público de los asientos y convertir la función en un gran concierto.

Un espectáculo en el que no hay espacio para la desconexión ni el aburrimiento porque se ofrece baile, canciones en directo, humor gestual y acrobacias en una propuesta multidisciplinar que se acerca a lo circense. Y todo aderezado con risa. Mucha risa.