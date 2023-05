Arturo Valls : «Mi éxito es que no le doy importancia a las cosas»

Soñaba con ser periodista deportivo. Aspiraba a hacer crónicas de fútbol y tenis en la 97.7 radio, confiesa, pero debutó como reportero en Caiga quien caiga, en Telecinco, y, a partir de ahí, su carrera se disparó. Arturo Valls, con un Goya como productor de «Tótem loba», regresa a la televisión como presentador de Mask Singer. En breve también estrenará en Movistar That’s My Jam España, la adaptación del concurso musical que en EE UU presenta Jimmy Fallon.

¿Arturo Valls vale para todo?

Parece que sirvo para un roto y un descosido. A nivel profesional siempre he sido muy inquieto y curioso y nunca he querido quedarme en lo que ‘algunos’ me querían etiquetar. Aquí parece que, si haces concursos, haces concursos; que presentas, a presentar. A mí siempre me ha gustado experimentar, meterme en proyectos y generar cosas. Me gustaba y me metí en la interpretación; me gustaba, y me metí en la música; me apetecía producir, y produje asociándome y generando proyectos. Soy una persona que tiene muchas inquietudes y curiosidad por conocer el mundo audiovisual en todas sus facetas. Valer o no solo lo decide el público. Imagino que tu pregunta iba por la polivalencia y la versatilidad, y sí creo que es algo que yo provoco por mi necesidad de no querer perderme nada y explorar otras facetas. No quiero perderme nada, quiero explorar y probarlo todo.

Da la sensación de que aprovechas muy bien esa polivalencia sin renunciar a nada..

¿Por qué tengo que renunciar? Mira, llevaba tiempo sin hacer entretenimiento porque estaba más volcado con la producción y la interpretación, pero me ofrecieron un formato como El 1% y no pude resistirme. Dije, por qué no hacer un concurso. Me lo paso bomba. Trabajar con una productora como Gestmusic, con un formato tan novedoso, está genial. Me pone hacer cosas que me motivan y por eso lo hago. No tengo porqué rechazar lo que me gusta porque haya probado otros formatos en los que también funciono bien.

¿Todo lo que te ofrecen lo estudias?

También hay cosas que provoco yo. Por ejemplo, el hacer That’s My Jam España, un concurso musical que en EE UU presenta Jimmy Fallon y que me encanta, por lo que me interesé y compré los derechos. Estamos haciendo la adaptación para España a través de Movistar y, en este caso, he sido yo el que ha provocado esa situación. Es un programa con música en directo, invitados, un plato increíble. Creo que sí, soy un culo de mal asiento.

¿Te diviertes trabajando tanto como parece?

Sí, y esa es la clave. Lo que sí que tengo claro es que no voy a aceptar ningún trabajo en el que no sienta que soy yo. Mi principal requisito es pasármelo bien. Es el claro ejemplo de Mask Singer, un programa en el que la incertidumbre de no saber qué va a pasar en cada programa es perfecto. Yo tengo un guion y una escaleta pero no sabemos quién está ahí, cómo se reacciona o qué provoca el que está bajo de la máscara. El programa genera un clímax como pocos.

¿Es uno de los formatos en los que más cómodo te sientes?

Es como si me preguntas a quién quiero más. Hacer la peli de Cámara café me encantó y lo gocé como nunca. En Ahora caigo tenía barra libre para hacer el ganso y eso era un aliciente además de la familiaridad que genera hacer un programa tanto tiempo. Ahora hacer That’s My Jam España y poder cantar, música en directo, traer invitados que son amigos... me lo paso genial.

Quizás por ese entusiasmo contagias tanto positivismo.

Creo que es una cuestión de empatía y eso ni se trabaja ni se estudia. Yo que sé. Me lo paso bien en cualquier sitio y, aunque sea un tópico, creo el espectador también de alguna manera lo percibe. Eso no se puede actuar. Siento que es algo que se transmite y se ve en los ojos. Y así estoy montando un imperio.

¿Estas donde soñabas estar?

Imagino que sí.

¿Y que, como acabas de decir, ibas a tener un imperio?

Lo del imperio lo decía de broma. El éxito y el privilegio absoluto es poder elegir eso, por desgracia, somos pocos los que lo podemos decir. Tal y como están las cosas, elegir es una gran suerte. Respecto a la pregunta de soñar, le estoy dando vueltas a lo que te he contestado y la verdad es que nunca soñé nada de lo que me está pasando. Ni siquiera soñé en presentar un programa. Yo iba para periodista deportivo en la 97.7 radio en València. Estudié periodismo e hice prácticas en Valencia TV y como que me lo fui encontrando todo. Quizás, mi vocación era la de viajar por el mundo a retransmitir partidos de fútbol y de tenis y acabé aquí. De verdad que lo mío era hacer periodismo deportivo en València. Ese era mi sueño y de repente acabé imitando a Shakira, tirando gente por un agujero y ahora entrevistando a una gamba en Mask Singer.

Parece que la vida ha sido muy generosa contigo.

Absolutamente. No me puedo quejar. Disfruto muchísimo de cada programa que hago, de cada proyecto en el que me meto, y mira que me meto en líos. That’s My Jam España lo estoy disfrutando pero, al ser productor ejecutivo , tengo que estar pendiente de todos los entresijos, desde descolgar el teléfono para conseguir invitados a ajustar el presupuesto. Estic patint, pero también disfrutando al mismo tiempo. Cuando me paro a pensar todo lo que me está pasando me abruma un poco. Sé que tengo mucha suerte por disfrutar muchísimo con todo lo que hago y, sobre todo, como te decía antes, de no tener que aceptar trabajos que no me llenan de verdad.

¿Cuánto esfuerzo y desvelos hay detrás de esa imagen tan risueña?

Esfuerzo tampoco. porque uno es como es y eso lo llevo un poco de los genes. No me esfuerzo por caer bien. Un detalle. En el instituto, y no sé por qué, yo era colega de los repetidores y de los empollones porque no quería perderme nada y disfrutaba de caer bien a unos y otros. Me gusta hacer que la gente se sienta bien y eso me sale de forma natural. Lo llevo en la sangre. Mi padre era el que amenizaba las reuniones familiares. Yo veía como se disfrazaba, hacía playbacks.. ¿Sabes? yo eso lo he mamado y me gusta ver que la gente disfruta y se lo pasa bien cuando, a mí, eso no me requiere ningún esfuerzo. Se nota a la legua cuando alguien fuerza para encajar y caer bien.

¿Cómo gestionas la popularidad?

Por suerte, ha sido todo tan progresivo que casi no me he dado cuenta. No he sentido la locura de pasar de 0 a 100 que es lo que más te descoloca. Mi carrera ha sido progresiva. Empecé en una tele y una radio local y luego, es verdad, empecé en Caiga quien caiga con veintiochos años pero, como era el último en llegar, era como que... Sí que me conocían pero no tanto. Luego hice Camera Café. He tenido tiempo de ir asimilándolo todo. Luego, creo que también es importante el no darle más importancia de la que tiene a todo esto. ¿Que la gente me reconoce por la calle?, pues no pasa nada. Cada uno debe ser consciente de quién es. A estas cosas no les doy importancia y, quizás por eso, lo gestiono bastante bien.

¿Al valenciano que le van muy bien las cosas en Madrid y que presenta Mask Singer qué mascara le representa?

No lo sé. Si hubiera un garrofó o una bajoqueta... A ver si hacemos terreta. De los actuales te diría que el gorila que es tío con mucha energía y muy cachondo.

¿Participarías en el programa?

Lo hice en Uruguay. ¿A que no lo sabías? Fue una experiencia totalmente surrealista el vivir en primera persona lo que otros me habían contado. Fue dificilísimo mantener el secreto y cantar debajo de la máscara. Fue impresionante. El regidor no entendía cómo ese personaje se manejaba por el plató con tanta naturalidad. Decía ‘pero este tío cómo se mueve así, sabe dónde están las cámaras, sabe dónde están las luces’. Claro, yo pensaba, si supiera que llevo tres años haciéndolo. Hacerlo me hace empatizar aún más con los concursantes porque cuando me hablan del calor o de lo que pesan, yo lo sé .