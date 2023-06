Se acerca la época de exámenes y la falta de tiempo puede hacer que se descuide la alimentación y qué se come tiene una relación directa con el rendimiento académico. De hecho, más de un tercio de los niños españoles no se alimenta bien, en especial los comprendidos entre los 12 y 18 años, que son los que más exámenes tienen en esta época del año. De ellos, más de la mitad no toma ni una pieza de fruta al día, un 46 % recurre a comida rápida más de una vez por semana y un 78 % toma un snack o bollería industrial una vez al día, esto repercute en los estudios y lo que es más importante, en la salud de los más jóvenes, según datos de www.nutritienda.com

Todos los niños y adolescentes deberían comer de forma variada y equilibrada durante todo el año, ya que desarrollan fácilmente malos hábitos alimenticios que repercuten en la salud. Establecer las bases de una alimentación sana, es decir, tomar fruta, verdura, cereales integrales, legumbres, lácteos, carne y pescado, es fundamental en esta edad para que el crecimiento sea óptimo, para un buen desarrollo físico y psicológico y para un buen rendimiento escolar. Una dieta equilibrada ayuda a mejorar la concentración y es imprescindible en época de exámenes, y aunque, no hay un «alimento milagroso» que pueda garantizar el éxito en los exámenes, ya que para obtener los mejores resultados académicos hace falta una buena planificación, organización, estudio previo, unido a una buena hidratación, dormir las horas suficientes y a practicar ejercicio, sí existen una serie de alimentos que ayudan a mejorar la concentración. Los principales son: