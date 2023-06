No es casualidad que Geldo, población de 643 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística de 2022, haya sido elegida como Capital Cultural de la Comunitat Valenciana en 2023. Este Poble Xicotet situado a orillas del río Palancia, en un valle a trescientos metros de altura sobre el nivel del mar, no solo ha revitalizado su oferta de turismo rural en las últimos tiempos. También ha sabido desarrollar un amplio programa de actividades relacionados con la cultura, para lo cual de alguna manera estaban predestinados al ser natural de la localidad Ramón Rubio, el creador de los Cuadernos de Caligrafía Rubio.

Ahí están la Semana Cultural y del Deporte, el Festival de Arte Urbano Imaginarte, o el certamen de cine Geldo ¡Y acción!, entre otras actividades. Según David Quiles, alcalde de Geldo: «Nuestra estrategia política municipal ha estado desde el principio enfocada a potenciar la cultura como un vector de desarrollo y de identidad local. Creo que este galardón de la Capitalidad Cultural ha reconocido el esfuerzo que realizan los pueblos pequeños en atraer cultura y arte al mundo rural.» Y desde el año pasado, la localidad suma otra actividad más a su catálogo cultural, al convertirse en un punto de parada dentro del recorrido que el Festival Itinera realiza por todo el ámbito de la Comunitat Valenciana. Un festival destinado a vertebrar el territorio, descentralizar la cultura, poner en valor el entorno natural y acercar la música a las poblaciones de menos de dos mil habitantes, normalmente fuera de los circuitos habituales. Y además dar la oportunidad tanto a músicos consagrados como a futuras promesas de la música valenciana de pisar el escenario de estos Pobles Xicotets con tantas y tantas cosas que decir. No será la primera vez que el festival se celebre en Geldo, pues ya fue una de las diez poblaciones que contaron con la propuesta de Itinera en su edición inaugural en la Comunitat Valenciana. «Fue una experiencia positiva y con buena aceptación por parte del público», señala el alcalde. «En Geldo estamos muy abiertos a cualquier propuesta cultural y hemos comprobado que es un festival bien organizado y con propuestas interesantes. Tras la primera experiencia, no dudamos en repetir». Además de la actuación del sábado 10 de junio a las 20:00 h. en la plaza de la Iglesia de Geldo, Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia construida en el siglo XVII. Del mismo modo los visitantes a la localidad podrán disfrutar de otras maravillas arquitectónicas como el Antiguo Palacio de los Duques de Medinaceli construido en el siglo XV, y declarado Bien de Interés Cultural en 1985. O, para los amantes de la buena mesa, su famosa Olla de pueblo y unos buenos caracoles. Repite Trio Street Sax Otros que repiten dentro del cartel del festival son el Trio Street Sax, combo formado por alumnos del Conservatorio Superior de Música ‘Salvador Seguí’ de Castellón. El trío será el encargado de ofrecer el pistoletazo de salida de la programación de conciertos del festival. «El Trío nació en diciembre de 2020, cuando tres amigos de la misma banda nos unimos para tocar juntos los diferentes tipos de saxofón», apunta Andreu Llorente, uno de los componentes del grupo. «Desde entonces hemos tocado principalmente en la calle». Si el año pasado el trío piso el escenario de Vallibona , este año estrenan festival en Geldo, ofreciendo a sus habitantes un repertorio basado en bandas sonoras cinematográficas a las que añaden sus propios arreglos. Así, los residentes de la localidad del Alto Palancia podrán disfrutar en directo desde piezas ya clásicas como Cinema Paradiso o Titanic hasta composiciones más actuales como la banda sonora de La La Land. Un concierto inaugural del Festival Itinera, en el que colabora À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, que tendrá lugar mañana sábado 10 de junio a las 20:00 en la plaza de la Iglesia de Geldo. Mejor apuntar la cita con buena letra. Cualquier otra cosa en esta localidad sería imperdonable. Acto inaugural Después del pistoletazo de salida sobre el escenario de Geldo, el acto inaugural del Festival Itinera tendrá lugar el martes 13 de junio a las 12:00 h en el Conservatorio Superior de Música ‘Óscar Esplà’ de Alicante. El acto, además de contar con la presencia de Marcel Marata, director del festival, también contará con el apoyo de distintas personalidades de la vida política, social y cultural de la Comunitat. Una oportunidad de conocer de primera mano las características y objetivos del festival por parte de sus más directos responsables. Además, una vez finalizados los parlamentos tendrá lugar una actuación en una preciosa pérgola situada en el patio interior del Conservatorio. Actuación mediante la que los asistentes al acto podrán disfrutar de una pequeña muestra del resto de la programación de Itinera hasta finales del mes de octubre. Y es que junto al jazz, blues, soul o world músic, entre otros estilos presentes en el resto del cartel del festival, también habrá espacio para la música clásica. Así, el Sexteto de Saxofones del CSMA Óscar Esplà interpretara un pequeño set compuesto por piezas de Enrique Granados, Isaac Albéniz o Igor Stravinsky, todo bajo el mando de Sixto Herrero, director del área de Saxo del mismo Conservatorio. Un aperitivo para dejar buen gusto en el paladar y abrir boca ante una programación ecléctica y de calidad pensada para satisfacer a todo tipo de público. Tanto los residentes de estos Pobles Xicotets como los visitantes que quieran ir a perderse por una jornada entre su magia, su cultura, tradiciones y entorno natural, y quien sabe, tal vez enamorarse y pasar en un futuro de visitantes a habitantes.