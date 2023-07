Es difícil perderse en un mundo en el que todo está a nuestro alcance con un solo «cilck». Google Maps nos marca las rutas, Spotify nos aconseja los mejores éxitos del momento, Twitter nos indica las noticias sobre las que hay que hablar y Tinder encuentra a la pareja perfecta sin salir de casa.

Sin embargo, el actor y cómico Bruno Oro consigue perderse a través de su monólogo «¿Sí o no?», dirigido por Alejo Levis y que tiene una duración de 90 minutos. En él, Oro intenta explicar una anécdota real que vivió en su primer viaje a Nueva York en el año 1999 y que ilustra su nostalgia por esos tiempos en los que la improvisación era protagonista y, por lo tanto, nos permitía ser más libres. Durante el espectáculo, el cómico pierde el hilo y consigue perderse en varios momentos.

El actor catalán, que ha participado en varias adaptaciones televisivas, vuelve a subirse en solitario a los escenarios tras el éxito del monólogo «Inmortal» para volver a exprimir su vesante más cómica. La obra pretende mostrar como la población se ha convertido en esclava de la tecnología, que sirve como herramienta, pero, a su vez, priva de libertad a sus usuarios.

Así, a lo largo de la obra, Oro interactúa con el público, quien se convierte en protagonista, ya que puede decidir qué sucede en cada momento del monólogo para que la historia tome su propio camino.

A pesar de la actualidad del monólgo, el cómico pretende llenar de risas CaixaForum el próximo jueves 20 de julio a través de esta comedia hilarante y emotiva que no dejará indiferente a nadie. Durante el espectáculo, Oro aprovechará para preguntar al público si está dispuesto a dejarse llevar por la aventura de la vida. ¿Sí o no? La respuesta parece sencilla, pero, sin duda, no lo es. Sólo ustedes pueden decidir qué responder.