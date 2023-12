E n tan solo tres años, el festival de «Los Pueblos Pequeños» ha realizado más de mil conciertos en cuatro comunidades autónomas y ha tenido experiencias en varios países europeos. Un hito que queremos celebrar del 6 al 9 de diciembre con la celebración del Foro Itinera Iberia. Durante este evento, se presentará la edición de 2024, que, además de Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y Castilla-La Mancha, también arrancará en Asturias, Castilla y León, Aragón, Madrid y Galicia.

El programa de este primer Foro Itinera Iberia consta de diez conciertos y seis conferencias, que formarán parte de la clausura de la edición de 2023 y de la presentación de las ediciones de 2024. Estas jornadas tendrán su epicentro en la Serranía de Cuenca, que es el epicentro de la despoblación en Europa, gracias al patrocinio de la Fundación Los Maestros. Marcel Marata, creador del Festival Itinera, opina que «la música y la cultura de calidad pueden ser el mejor antídoto contra el despoblamiento».

Marcel Marata será el encargado de inaugurar el foro en Vega del Codorno (Cuenca) con una ponencia abierta titulada «Itinera: un proyecto cultural en el mundo rural». La presentación continuará con Marco Antonio de la Ossa, director del Estival Cuenca y oriundo de Huélamo, con la ponencia «¿Festivalitis, festivalización, festivaleros? Una aproximación a los festivales musicales».

Este primer bloque de presentaciones continuará con la intervención de Amparo Soria, representante de Prensa Ibérica, entidad colaboradora del Festival, con la ponencia «Implicación de los medios de comunicación para una nueva ruralidad a través de la cultura». Luego, habrá una mesa redonda bajo el título «Itinera: un proyecto cultural que aglutina música, empresas, medios de comunicación e instituciones», en la que participarán Marcel Marata, Amparo Soria representante de prensa Iberica, Mario Urrea, de la Associació de Micropobles de Cataluña, y Joan Benages, director del festival en la Comunidad Valenciana.

El primer concierto del Foro, que se llevará a cabo a las siete y media en Vega del Codorno, estará a cargo del dúo valenciano de soul, swing y blues, The Street Foxes, con entrada gratuita como todas las actividades de la semana.

Para la mañana siguiente, en Tragacete (Cuenca), tendrán lugar las ponencias de Raquel Gómez de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias con el título «Cómo ayuda la cultura a generar igualdad en el mundo rural frente a los grandes núcleos urbanos y a la despoblación», Mario Urrea, sobre la importancia de acercar a la cultura a las personas y la de Julián Galindo, de Carrillo Asociados, sobre «Financiación de espectáculos en vivo mediante deducciones fiscales».

A la una, también en Tragacete, se celebrará el primer concierto en «sesión vermú» a cargo del blues americano de Richard «White Boy» White & Victor Sitnyk, que dará paso en la sesión de tarde al III Foro de Cultura Rural Innovadora de Cuenca. La jornada concluirá a las siete y media con el concierto, en el centro cultural de Tragacete, del dúo asturiano de versiones pop «Gil & Him».

Para el 8 de diciembre en Huélamo (Cuenca), está prevista una nueva «sesión vermú» a la una de la tarde a cargo del dúo de jazz Fran Palazón & Batio. Palazón ha sido el primer violín en «Ara Malikian y la orquesta en el tejado» y concertino del proyecto «Ara Malikian Sinfónico», participando también como concertino en la gira «Sin cantar ni afinar» del disco «El Madrileño» de C. Tangana.

Después de estos primeros cuatro conciertos en la Serranía de Cuenca, el Festival Itinera realizará sesiones de presentación de su edición 2024 con seis conciertos en seis puntos de la geografía española. Comenzará a la una de la tarde en Valltores (Zaragoza) con la actuación de la pianista Sara Rubio y la pintora Yasmina Oliveros, una propuesta de concierto performance. Continuará a primera hora de la tarde con la actuación de The Street Foxes en el municipio valenciano de Titaguas (Valencia). A las siete y media de la tarde, está prevista la actuación de gospel a cargo Joe Psalmist & The Gospel Train en Vallbona de les Monges (Lleida), un homenaje a John Cage en Vegadeo (Oviedo) y un concierto de jazz a cargo de Fran Palazón & Batio en Villamantilla (Madrid). La intensa jornada de presentaciones finalizará casi a la medianoche en Aguilar de Campoo (Palencia) con la actuación de Rock and Roll Circus.

¡Itinera rueda, rueda y sigue rodando!