Este sábado Santero y los Muchachos concluyen en el Palau de les Arts la gira por salas de “Cantina Royal”, un disco con el que, según dice Miguel Ángel Escrivá (voz, bajo, contrabajo y compositor), los valencianos han aprendido a ser una buena banda en directo. “El público es quien ha marcado nuestra evolución, ese corte melódico nuestro con empujones rockeros en el que nos encontramos superagusto y nos sentimos poderosos”.

¿Estáis más cerca de la elegancia del Royal o del desfase de la Cantina?

Creo que hay un equilibrio bastante fiel a esa dualidad. Los conciertos son muy cantineros, muy coreables, pero luego siempre hay momentos en que son solo nuestros y en los que le decimos al público que hay que escuchar.

“Cuantos más años, menos blandos”, decís en una canción. ¿Es lo que es o lo que os gustaría que fuera?

Nadie cambia con la edad, somos como somos, pero quizá hay cosas que con los años te duelen menos o las peleas mejor. Pero también con la edad y teniendo hijos te haces más sensible y de ahí la descarga melódica y la atención a esos temas elementales como la vida y la muerte y el amor y el desamor.

¿Tienes hijos?

Sí, una hija de 6 añitos. Me gusta decir que Santero y mi hija han caminado a gatas y se han puesto de pie a la vez.

¿Seguirá el rock de pie en los escenarios cuando tu hija sea mayor?

Claro que sí. Los medios y la industria miran hacia otro lado, pero la realidad de las salas y los festivales es otra. No es tendencia decirlo, pero hoy en día cualquiera hace un sold out, cualquiera te llena un wizink, la estela del rock’n’roll, del pop clásico, de las canciones con guitarra es apabullante. Ahora quizá se lleven las ensaladas de canónigos, pero ¿tú has probado un buen cocido? Aunque los nutricionistas recomienden otras cosas, ¿crees que los buenos caldos van a dejar de existir?

"El público de festival no quiere tragarse dos baladas seguidas"

¿Como os sentís cuando en medio de un festival veraniego salís con vuestros trajes, haciendo armonías vocales y metiendo una slide?

Antes sentíamos la misma incertidumbre que reflejas tú en la pregunta, porque en los festivales va el trazo gordo y nosotros nos metíamos en un jardín que no era el nuestro. Hemos salido airosos de eso, pero hemos aprendido que el público de un festival no tiene el ánimo de tragarse dos baladas seguidas. En las salas sí lo hacemos porque bajar los decibelios no significa bajar la intensidad.

¿Como se consigue reposar algo tan aparentemte agitado como es el rock?

El equilibrio está en divertirse con los textos, que la gente entienda que se puede hablar de cosas muy sentidas de una forma desprendida. Intento no sentirme incómodo con lo que escribo, sentirme fuerte.

Memphis en los 50, Italia en los 60, California en los 70, la Sudamérica de los boleros, la València de ahora. ¿Dónde están vuestras raíces?

Pues las has mencionado todas. Te ha faltado solo la Inglaterra de los 60. Son las décadas que nos enseñaron a ser lo que somos ahora pero sin olvidar que es ahora, en este 2024, cuando estamos cantando.

"Ser un clásico es que no te tumben por muchos años que pasen"

¿Que es ser clásico en 2024?

Un clásico es lo que sigue en pie a pesar de los años, las películas y los discos y los libros a los que nadie puede tumbar por muchos años que pasen.

¿Qué tiene la carretera del Saler para merecer una canción vuestra?

Tenemos un hermano que nos dijo que hiciéramos una canción que hablase de València. No queríamos hacer algo demasiado gratuito, por eso me gusta haberle regalado a mi hermano esta canción sobre un lugar tan importante para nosotros, la carretera de nuestras vacaciones, de ir al Perelló y emborracharnos... Ahora en México nos la piden mucho, en Zaragoza también, y Galicia la cantan. Ha habido gente a la que le gusta nuestra música y que ha venido aposta para recorrer esta carretera.

En una canción nombráis el “A todo que sí” de Los Zigarros. Ellos en su último disco también parece que se han reposado. ¿Y vosotros?

Bueno, creo que nosotros seguimos bastante en el que sí, muy a pie de bar como antes. La gente nos suele decir que nos ve bien físicamente y yo suelo contestar “tío, es que salimos por la noche”. El sofá te hace mayor y el bar, si lo haces bien, te da un bienestar que se refleja también en el cuerpo.

¿Por qué el concierto de Les Arts será también un disco en directo?

Porque queremos hacer un disco al que la gente pueda acudir para saber qué es lo que somos. También porque queremos cerrar una etapa de tres discos autoproducidos y nos apetece hacer el cuarto con un productor, alguien de fuera que entienda la esencia pero nos aporte algo más.

¿Alguna idea?

No, y es un conflicto que llevamos bastante tiempo arrastrando porque sentimos que es como dejarle a otro la educación de nuestros hijos. Nos gustaría que nos llamara alguien y dijera que entiende lo que hacemos y que quiere continuar a partir de ahí. Si no, llamaremos a alguien que nos guste por sus trabajos y arriesgar.

Imagina que pudierais contratar a cualquier productor de la historia del rock en su mejor época.

Quizá me iría a George Martin, porque aunque musicalmente tenemos las cosas muy claras, la parte armoniosa que aportó a los Beatles con Emeric de ingeniero nos vendría de la hostia. Nos gusta también mucho Mark Ronson, el de Back to Black de Amy Winehouse. O Adanowsky, que es un tipo que también ha sabido ir a lo pequeñito… Pero bueno, sin duda, me quedo con Rick Rubin, que no ha habido nadie como él para encontrarle el trazo gordo a un artista. A tomar por culo el resto.